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Ліга Європи: визначились претенденти на звання найкращого гравця туру

10:00 86 Читать на русском
Ліга Європи: визначились претенденти на звання найкращого гравця туру
Бруну Фернандеш / Фото O Jogo

Минув 5-й тур групового етапу Ліги Європи – час визначити героя тижня.

УЄФА на офіційному сайті оголосив кандидатів на звання найкращого гравця 5-го туру ЛЄ.

Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Серед претендентів:

хавбек Спортінга Бруну Фернандеш, 2 голи та 2 асисти (проти ПСВ – 4:0);

хавбек Айнтрахта Даїчі Камада, 2 голи (проти Арсенала – 2:1);

форвард Порту Венсан Абубакар, 2 голи (проти Янг Бойз – 2:1);

нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес, гол і 2 асисти (проти Браги – 3:3).

Нагадаємо, заключний тур Ліги Європи відбудеться 12 грудня.

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Теги
Ліга Європи Рауль Хіменес Рауль Хіменес Даїчі Камада Даїчі Камада Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Венсан Абубакар Венсан Абубакар
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