Ліга Європи: визначились претенденти на звання найкращого гравця туру

Минув 5-й тур групового етапу Ліги Європи – час визначити героя тижня.
УЄФА на офіційному сайті оголосив кандидатів на звання найкращого гравця 5-го туру ЛЄ.
Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Серед претендентів:
хавбек Спортінга Бруну Фернандеш, 2 голи та 2 асисти (проти ПСВ – 4:0);
хавбек Айнтрахта Даїчі Камада, 2 голи (проти Арсенала – 2:1);
форвард Порту Венсан Абубакар, 2 голи (проти Янг Бойз – 2:1);
нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес, гол і 2 асисти (проти Браги – 3:3).
Нагадаємо, заключний тур Ліги Європи відбудеться 12 грудня.
Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути кожен