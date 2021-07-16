УЄФА вирішив компенсувати Дубліну та Більбао втрату статусу одного з господарів Євро-2020 та передав цим містам фінали Ліги Європи 2024-го та 2025 років відповідно, повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/23 до Стамбула – список міст на найближчі 4 роки

Наступного року ключовий матч ЛЄ відбудеться у Севільї, а сезон 2022/23 завершиться поєдинком у Будапешті.

Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Вільяреал, який вирвав трофей у Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті.

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