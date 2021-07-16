Ліга Європи: УЄФА оприлюднив міста-господарі на найближчі фінали турніру
16 липня 22:05 - Читать на русском
Вільяреал зможе захистити титул переможця ЛЄ на батьківщині.
УЄФА вирішив компенсувати Дубліну та Більбао втрату статусу одного з господарів Євро-2020 та передав цим містам фінали Ліги Європи 2024-го та 2025 років відповідно, повідомляє офіційний сайт організації.
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Наступного року ключовий матч ЛЄ відбудеться у Севільї, а сезон 2022/23 завершиться поєдинком у Будапешті.
Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Вільяреал, який вирвав трофей у Манчестер Юнайтед в серії післяматчевих пенальті.
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