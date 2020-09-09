У рамках 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Маккабі Хайфа переграв сараєвський Железнічар на власному полі й вийшов до наступного етапу. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й кваліфікаційний раунд

Маккабі Хайфа – Железнічар – 3:1

Голи: Чері, 38, Рукавиця, 59, Ашкеназі, 66 – Лендріч, 34

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У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами. На 34-й хвилині рахунок відкрив форвард Железнічара Іван Лендріч, проте вже за кілька хвилин Тьяррон Чері відновив статус-кво.

А друга половина гри стала зоряним часом етнічного українця Нікіти Рукавиці. Уродженець Миколаєва, який виступав за збірну Австралії, став творцем перемоги "зелених". Спочатку він забив сам, а потім вдало асистував Ювалу Ашкеназі.

Тепер Маккабі в наступному раунді зустрінеться з алматинським Кайратом, кольори якого захищає українець Адерінсола Есеола. Матч відбудеться 17 вересня.

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