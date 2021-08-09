Зокрема, матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Слован (Братислава) – Лінкольн (Гібралтар) обслужить українська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром зустрічі, яка відбудеться у Словаччині 10 серпня, буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Віктор Нужник. Четвертий суддя – Дмитро Кривушкін.

До слова, перший поєдинок між цими командами у Гібралтарі, завершився перемогою Слована з рахунком 3:1.

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