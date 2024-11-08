За підсумками четвертого туру в турнірній таблиці Ліги Європи утворився одноосібний лідер. Ним став Лаціо – завдяки перемозі над Порту команда Марко Бароні набрала 12 очок. Римляни єдиними з усіх учасників турніру йдуть без втрат. Слідом за Лаціо з 10 очками в активі розташувалися Аякс, Галатасарай, Айнтрахт, Андерлехт і Атлетік.

Реал Сосьєдад сенсаційно програв супернику Динамо, Моурінью і Ко зганьбились з АЗ, Аякс вибився в лідери Ліги Європи

Такі європейські гранди як Манчестер Юнайтед і Рома плетуться в середині таблиці: "Червоні дияволи" посідають 15-те місце, а команда Артема Довбика – 20-те. Їх випереджають навіть Буде-Глімт із ФКСБ (не плутати зі Стяуа!).

На жаль, київське Динамо опустилося на самісіньке дно. Тільки у команди Олександра Шовковського і Маккабі (Тель-Авів) ще немає набраних очок. Але ізраїльтяни хоча б два м'ячі забили – в української команди і цього немає...