У Лізі Європи сезону 2025/26 відбулись матчі другого туру основного етапу. Як розташувались команди у турнірній таблиці, дивіться в цій новині на "Футбол 24".

За підсумками двох турів Ліги Європи турнірна таблиця турніру отримала відразу 7 лідерів. Динамо (Загреб), Мітьюлланд, Астон Вілла, Брага, Ліон, Лілль і Порту виграли обидва стартові матчі нового розіграшу. Вони на два очки випереджають Вікторію Пльзень, Бетіс, Фрайбург і Ференцварош.

Кат Шахтаря Панатінаїкос перебуває на 12-му місці, а Рома Артема Довбика ще нижче – на 15-му. Дивує також положення Ноттінгем Форест – "лісники" набрали тільки одне очко в двох матчах і знаходяться на 25-му рядку турнірної таблиці.

Її замикають шість команд, у яких ще немає очок: Ніцца, Рейнджерс, Утрехт, Зальцбург, Фейєноорд і Мальме.

