Ліга Європи, 4-й тур

Буде-Глімт – Карабах – 1:2

Голи: Берг, 41 – Байрамов, 22, Зубір, 69

Айнтрахт – Славія – 1:0

Гол: Мармуш, 53

Ельфсборг – Брага – 1:1

Голи: Хольтен, 84 – Ума, 66 (автогол)

ФКСБ – Мітьюлланд – 2:0

Голи: Танаса, 16, Бірліджа, 46

Галатасарай – Тоттенхем – 3:2

Голи: Акгюн, 6, Осімхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69

Вилучений: Ланкшир, 60 (Тоттенхем, друга жовта)

Лудогорець – Атлетік – 1:2

Голи: Маркус, 20 – Вільямс, 73, Серрано, 74

Ніцца – Твенте – 2:2

Голи: Бога, 66, Шо, 88 – Ротс, 8, Ламмерс, 60

Вилучені: Діоп, 70 – ван Роой, 90

Олімпіакос – Рейнджерс – 1:1

Голи: Ель-Каабі, 56 – Дессерс, 64

Вілл Ланкшир став другим наймолодшим бомбардиром Тоттенхема в єврокубках. Він забив у ворота Галатасарая у віці 19 років і 201 дня і поступається за цим показником тільки Харрі Кейну. Форвард збірної Англії в сезоні 2011/12 Ліги Європи забив Шемрок Роверс у віці 18 років і 140 днів.

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На жаль, Ланкшир став для "шпор" сьогодні одночасно героєм і антигероєм – на початку другого тайму він примудрився заробити два попередження протягом 8 хвилин – і був вигнаний з поля. Тоттенхем програв цей матч, тому що форвард Галатасарая Віктор Осімхен був цього вечора у вогні. Екс-форвард Наполі оформив дубль після двох асистів іншого екс-форварда Наполі Дріса Мертенса.

Лудогорець Ігоря Йовічевіча був близький до сенсаційної перемоги над Атлетіком, але в середині другого тайму у господарів трапилося 40-секундне помутніння. Протягом цього часу болгари примудрилися пропустити два м'ячі.