Ліга Європи: Тоттенхем постраждав від Осімхена, команда Йовічевіча пропустила два м'ячі за 40 секунд
У четвер, 7 листопада, відбулися матчі 4-го туру Ліги Європи. Читайте результати на "Футбол 24".
Ліга Європи, 4-й тур
Буде-Глімт – Карабах – 1:2
Голи: Берг, 41 – Байрамов, 22, Зубір, 69
Айнтрахт – Славія – 1:0
Гол: Мармуш, 53
Ельфсборг – Брага – 1:1
Голи: Хольтен, 84 – Ума, 66 (автогол)
ФКСБ – Мітьюлланд – 2:0
Голи: Танаса, 16, Бірліджа, 46
Галатасарай – Тоттенхем – 3:2
Голи: Акгюн, 6, Осімхен, 31, 39 – Ланкшир, 18, Соланке, 69
Вилучений: Ланкшир, 60 (Тоттенхем, друга жовта)
Лудогорець – Атлетік – 1:2
Голи: Маркус, 20 – Вільямс, 73, Серрано, 74
Ніцца – Твенте – 2:2
Голи: Бога, 66, Шо, 88 – Ротс, 8, Ламмерс, 60
Вилучені: Діоп, 70 – ван Роой, 90
Олімпіакос – Рейнджерс – 1:1
Голи: Ель-Каабі, 56 – Дессерс, 64
Вілл Ланкшир став другим наймолодшим бомбардиром Тоттенхема в єврокубках. Він забив у ворота Галатасарая у віці 19 років і 201 дня і поступається за цим показником тільки Харрі Кейну. Форвард збірної Англії в сезоні 2011/12 Ліги Європи забив Шемрок Роверс у віці 18 років і 140 днів.
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На жаль, Ланкшир став для "шпор" сьогодні одночасно героєм і антигероєм – на початку другого тайму він примудрився заробити два попередження протягом 8 хвилин – і був вигнаний з поля. Тоттенхем програв цей матч, тому що форвард Галатасарая Віктор Осімхен був цього вечора у вогні. Екс-форвард Наполі оформив дубль після двох асистів іншого екс-форварда Наполі Дріса Мертенса.
Лудогорець Ігоря Йовічевіча був близький до сенсаційної перемоги над Атлетіком, але в середині другого тайму у господарів трапилося 40-секундне помутніння. Протягом цього часу болгари примудрилися пропустити два м'ячі.