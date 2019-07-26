Ліга Європи: Торіно розгромив опонента, екс-форвард Шахтаря забезпечив перемогу Еспаньйолу, Вулверхемптон також виграв

Завершилися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Головне про виступи представників топ-чемпіонатів і результати всіх поєдинків.
Еспаньйол розтрощив ісландський Стярнан (4:0) завдяки дублю Факундо Феррейри. Колишній нападник Шахтаря записав собі в актив ще й асист.
Торіно, який потрапив у Лігу Європи завдяки дискваліфікації Мілана, легко обіграв угорський Дебрецен (3:0). Забивали Андреа Белотті, Крістіан Ансальді та Сімоне Дзадза.
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Єврокубковий сезон для англійців відкрив Вулверхемптон – перемога над Крузейдерсом (2:0). У цьому матчі португальську банду Нуну Ешпіріту Санту голами порадували Діогу Жота й Рубен Вінагре.
Чинний півфіналіст Ліги Європи Айнтрахт з великими проблемами привіз вікторію з Естонії. Вирішальний гол забив "новий Йовіч" Деян Йовеліч – франкфуртці виграли 1:2.
Стівен Джеррард на чолі Рейнджерс здолав люксембурзький Прогрес (2:0). Французький Страсбур впорався з Маккабі Хайфа (3:1).
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Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, перші матчі
АЕК Ларнака – Левськи – 3:0
Голи: Жанну, 67, Руїс, 70, Хевель, 75
Утрехт – Зріньскі – 1:1
Голи: Керк, 61 – Говедаріца, 34
Сачхере – Абердін – 1:1
Голи: Копірадзе, 41 (пен) – Косгрув, 68
Алашкерт – Стяуа – 0:3
Голи: Танасе, 60, Крістеа, 68, Коман, 82
Єні Малатьяспор – Олімпія Любляна – 2:2
Голи: Міна, 20, Яховіч, 66 (пен) – Вукушіч, 13, Савіч, 74
Лехія – Брондбю – 2:1
Голи: Пайксао, 26 (пен), Ліпскі, 63 – Хедлунд, 59
Мольде – Чукарічкі – 0:0
Флора – Айнтрахт Франкфурт – 1:2
Голи: Айнсалу, 34 – Торро, 24, Йовелич, 71
Хйоугесунн – Штурм – 2:0
Голи: Кригард, 51, Сандберг, 64
Конна Квей – Партизан – 0:1
Гол: Скекіч, 62
Локомотив Плодів – Спартак Трнава – 2:0
Голи: Ілієв, 39 (пен), 61 (пен)
Норчепінг – Лієпая – 2:0
Голи: Терн, 1, Хакшабановіч, 80
Люцерн – Класвік – 1:0
Гол: Шнойвлі, 90+3
АЗ – Хеккен – 0:0
Аріс – АЕЛ – 0:0
Женесс – Вікторія Гімараєш – 0:1
Гол: Амоа, 90+4
Вулверхемптон – Крузейдерс – 2:0
Голи: Жота, 37, Вінагре, 90+3
Домжале – Мальме – 2:2
Голи: Ніколсон, 37, Гнезда Черін, 48 – Бенгтссон, 42, Антонссон, 52
Рейджерс – Прогрес – 2:0
Голи: Арібо, 20, Оджо, 54
Нереалізований пенальті: Таварньєр, 70
Страсбур – Маккабі Хайфа – 3:1
Голи: Аджорк, 45, Томассон, 47, Мартен, 62 – Плакущенко, 39
Вилучення: Хабаші, 44
Валюр – Лудогорець – 1:1
Голи: Петрі, 11 – Анісет, 90+2
Легія – КуПС – 1:0
Гол: Вітеска, 9
Торіно – Дебрецен – 3:0
Голи: Белотті, 20 (пен), Ансальді, 42, Дзадза, 90+3
Шемрок Роверс – Аполлон – 2:1
Голи: Грейс, 14, Лопес, 58 – Папуліс, 5
Еспаньйол – Стярнан – 4:0
Голи: Феррейра, 49, 57, Іглесіас, 60, 68