Ліга Європи: Торіно розгромив опонента, екс-форвард Шахтаря забезпечив перемогу Еспаньйолу, Вулверхемптон також виграв

Завершилися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Головне про виступи представників топ-чемпіонатів і результати всіх поєдинків.

Еспаньйол розтрощив ісландський Стярнан (4:0) завдяки дублю Факундо Феррейри. Колишній нападник Шахтаря записав собі в актив ще й асист.

Торіно, який потрапив у Лігу Європи завдяки дискваліфікації Мілана, легко обіграв угорський Дебрецен (3:0). Забивали Андреа Белотті, Крістіан Ансальді та Сімоне Дзадза.

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Єврокубковий сезон для англійців відкрив Вулверхемптон – перемога над Крузейдерсом (2:0). У цьому матчі португальську банду Нуну Ешпіріту Санту голами порадували Діогу Жота й Рубен Вінагре.

Чинний півфіналіст Ліги Європи Айнтрахт з великими проблемами привіз вікторію з Естонії. Вирішальний гол забив "новий Йовіч" Деян Йовеліч – франкфуртці виграли 1:2.

Стівен Джеррард на чолі Рейнджерс здолав люксембурзький Прогрес (2:0). Французький Страсбур впорався з Маккабі Хайфа (3:1).

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Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

АЕК Ларнака – Левськи – 3:0

Голи: Жанну, 67, Руїс, 70, Хевель, 75

Утрехт – Зріньскі – 1:1

Голи: Керк, 61 – Говедаріца, 34

Сачхере – Абердін – 1:1

Голи: Копірадзе, 41 (пен) – Косгрув, 68

Алашкерт – Стяуа – 0:3

Голи: Танасе, 60, Крістеа, 68, Коман, 82

Єні Малатьяспор – Олімпія Любляна – 2:2

Голи: Міна, 20, Яховіч, 66 (пен) – Вукушіч, 13, Савіч, 74

Лехія – Брондбю – 2:1

Голи: Пайксао, 26 (пен), Ліпскі, 63 – Хедлунд, 59

Мольде – Чукарічкі – 0:0

Флора – Айнтрахт Франкфурт – 1:2

Голи: Айнсалу, 34 – Торро, 24, Йовелич, 71

Хйоугесунн – Штурм – 2:0

Голи: Кригард, 51, Сандберг, 64

Конна Квей – Партизан – 0:1

Гол: Скекіч, 62

Локомотив Плодів – Спартак Трнава – 2:0

Голи: Ілієв, 39 (пен), 61 (пен)

Норчепінг – Лієпая – 2:0

Голи: Терн, 1, Хакшабановіч, 80

Люцерн – Класвік – 1:0

Гол: Шнойвлі, 90+3

АЗ – Хеккен – 0:0

Аріс – АЕЛ – 0:0

Женесс – Вікторія Гімараєш – 0:1

Гол: Амоа, 90+4

Вулверхемптон – Крузейдерс – 2:0

Голи: Жота, 37, Вінагре, 90+3

Домжале – Мальме – 2:2

Голи: Ніколсон, 37, Гнезда Черін, 48 – Бенгтссон, 42, Антонссон, 52

Рейджерс – Прогрес – 2:0

Голи: Арібо, 20, Оджо, 54

Нереалізований пенальті: Таварньєр, 70

Страсбур – Маккабі Хайфа – 3:1

Голи: Аджорк, 45, Томассон, 47, Мартен, 62 – Плакущенко, 39

Вилучення: Хабаші, 44

Валюр – Лудогорець – 1:1

Голи: Петрі, 11 – Анісет, 90+2

Легія – КуПС – 1:0

Гол: Вітеска, 9

Торіно – Дебрецен – 3:0

Голи: Белотті, 20 (пен), Ансальді, 42, Дзадза, 90+3

Шемрок Роверс – Аполлон – 2:1

Голи: Грейс, 14, Лопес, 58 – Папуліс, 5

Еспаньйол – Стярнан – 4:0

Голи: Феррейра, 49, 57, Іглесіас, 60, 68