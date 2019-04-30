Ліга Європи: суддівські призначення на матчі 1/2 фіналу турніру

Стали відомі імена арбітрів, які працюватимуть на матчах 1/2 фіналу Ліги Європи.

На поєдинку Айнтрахт – Челсі буде працювати іспанська бригада арбітрів на чолі з Карлосом дель Серро. Асистенти рефері – Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Додаткові асистенти рефері – Хесус Хіль Мансано, Хосе Санчес. Четвертий арбітр – Рауль Кабанеро.

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Матч Арсенал – Валенсія обслужить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. Асистенти рефері – Ніколя Дано, Сіріль Грінгор. Додаткові асистенти рефері – Бенуа Бастьєн, Рюдді Бюке. Четвертий арбітр – Хішам Закрані.

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Відзначимо, що обидва матчі відбудуться у четвер, 2 травня. Стартові свистки пролунають о 22:00 за київським часом.