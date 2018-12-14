Ліга Європи: Славія впевнено перемогла Зеніт, Байєр розгромив АЕК Ларнаку

Відбулись матчі заключного туру Ліги Європи у групах А,В і С.

Ліга Європи, група А, 6-й тур

АЕК Ларнака – Байєр – 1:5

Голи: Катала, 26 – Кор, 28,68, Аларіо, 41 (пен.), 87, Паулінью, 78

Лудогорець – Цюріх – 1:1

Голи: Cверчок, 45+1 – Одей, 21

Ліга Європи, група В, 6-й тур

Селтік – Зальцбург – 1:2

Голи: Даббур, 67, Гульбрандсен, 78 – Нтчам, 90+5

РБ Лейпциг – Русенборг – 1:1

Голи: Чунха, 47 – Регініусен, 86

Ліга Європи, група С, 6-й тур

Славія – Зеніт – 2:0

Голи: Змргал, 32, Стох, 41

Копенгаген – Бордо – 0:1

Голи: Бріан, 74

У квартеті А Байєр розгромив АЕК. Господарі забили першими, однак пропустили двічі ще у першому таймі. У другій 45-хвилинці німці відзначились ще тричі та без проблем перемогли. У іншому поєдинку цієї групи Людогорець розписав нічию із Цюріхом.

У групі В РБ Зальцбург мінімально переміг Селтік у рідних стінах. Зальцбург вийшов вперед у дебюті другого тайму. Наприкінці основого часу вони подвоїли свою перевагу. Русенбург зміг відкитати один м'яч, проте гостям не вистачило часу, аби відновити паритет. Зальцбург (15 очок) та Селтік (9 очок) посіли перше та друге місце відповідно і вийшли у плей-офф турніру.

В матчах квартету С Славія у рідних стінах перемогла Зеніт завдяки голам Змргала та Стоха у першому таймі. Бордо на виїзді мінімально здолало Копенгаген. Єдиний гол у зустрічі оформив Бріан. Зеніт з 11-ма очками та Славія з 10-ма пунктами посіли перше і друге місце відповідно та вийшли у плей-офф Ліги Європи.