Ліга Європи: система VAR працюватиме на матчах плей-офф сезону 2019/20

УЄФА прийняв рішення щодо впровадження VAR вже з нинішнього сезону ЛЄ.

"VAR використовуватиметься з раунду плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін на засіданні організації в Любляні.

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Нагадаємо, у цьому турнірі Україну представляють Динамо та Олександрія. Також, до них може приєднатись Шахтар, якшо посяде третю сходинку у своїй групі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фінал ЛЄ сезону 2019/20 відбудеться у польському Гданську 27 травня.

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