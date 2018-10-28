Ліга Європи: Севілья знищила Акхісар Селезньова, Челсі обіграв БАТЕ, Яблонец зіграв внічию з Астаною

Відбулися чергові матчі 3-го туру Ліги Європи в групах К, L, J.

Суперники Динамо у групі К Яблонец та Астана дуже швидко обмінялися забитими голами Повазанєца та Педро Енріке. Як з'ясувало пізніше, вони й залишилися єдиними у цьому матчі.

В групі J іспанська Севілья не залишила жодних шансів Акхісару нашого Євгена Селезньова, відправивши у ворота турецької команди 6 "сухих" м'ячів.

В іншому матчі цієї групи Стандард вже у компенсований арбітром час вирвав перемогу у Краснодара.

В групі L грецький ПАОК, у складі якого на полі з'явився Євген Шахов, вдома несподівано програв Віді, пропустивши два голи.

Лофтус-Чік оформив перший хет-трик для гравців Челсі у Лізі Євроми, чим допоміг своїй команді здобути перемогу на БАТЕ. Білоруси змогли відповісти "аристократам" лише голом Ріоса.

Ліга Європи. Група К

Яблонец – Астана – 1:1

Голи: Повазанєц, 4 – Педро Енріке, 11

Ліга Європи. Група J

Севілья – Акхісар – 6:0

Голи: Меса, 7, Сарабія, 9, Лукач (автогол), 35, Мурієль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

Стандард – Краснодар – 2:1

Голи: Емонд, 47, Лаїфіс, 90+3 – Арі, 36

Ліга Європи. Група L

Челсі – БАТЕ – 3:1

Голи: Лофтус-Чік, 2, 8, 54 – Ріос, 79

ПАОК – Віді – 0:2

Голи: Хусті, 12, Стопіра, 45