Ліга Європи: Севілья знищила Акхісар Селезньова, Челсі обіграв БАТЕ, Яблонец зіграв внічию з Астаною

Відбулися чергові матчі 3-го туру Ліги Європи в групах К, L, J.
Суперники Динамо у групі К Яблонец та Астана дуже швидко обмінялися забитими голами Повазанєца та Педро Енріке. Як з'ясувало пізніше, вони й залишилися єдиними у цьому матчі.
В групі J іспанська Севілья не залишила жодних шансів Акхісару нашого Євгена Селезньова, відправивши у ворота турецької команди 6 "сухих" м'ячів.
В іншому матчі цієї групи Стандард вже у компенсований арбітром час вирвав перемогу у Краснодара.
В групі L грецький ПАОК, у складі якого на полі з'явився Євген Шахов, вдома несподівано програв Віді, пропустивши два голи.
Лофтус-Чік оформив перший хет-трик для гравців Челсі у Лізі Євроми, чим допоміг своїй команді здобути перемогу на БАТЕ. Білоруси змогли відповісти "аристократам" лише голом Ріоса.
Ліга Європи. Група К
Яблонец – Астана – 1:1
Голи: Повазанєц, 4 – Педро Енріке, 11
Ліга Європи. Група J
Севілья – Акхісар – 6:0
Голи: Меса, 7, Сарабія, 9, Лукач (автогол), 35, Мурієль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67
Стандард – Краснодар – 2:1
Голи: Емонд, 47, Лаїфіс, 90+3 – Арі, 36
Ліга Європи. Група L
Челсі – БАТЕ – 3:1
Голи: Лофтус-Чік, 2, 8, 54 – Ріос, 79
ПАОК – Віді – 0:2
Голи: Хусті, 12, Стопіра, 45