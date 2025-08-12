У Дубліні відбувся матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Шелбурном і Рієкою. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь (перший матч – 2:1)

Шелбурн – Рієка – 1:3

Голи: Одубеко, 86 (з пенальті) – Фрук, 33, Дантас, 72, Ореч, 89

Після сенсаційної домашньої поразки з рахунком 1:2 Рієка тріумфувала в Дубліні. Команда Радоміра Джаловича змогла відігратися і вийти вперед, але на останніх хвилинах "привезла" собі пенальті і дозволила Шелбурну зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Однак додаткового часу так і не відбулося – останнє слово залишилося за хорватами.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

У плей-офф Рієка зіграє з переможцем пари Вольфсбергер – ПАОК. Шелбурну чекає зустріч у плей-офф Ліги конференцій з переможцем пари Вікінгур – Лінфілд.

Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши другий матч з Пафосом – кияни продовжать у кваліфікації ЛЄ