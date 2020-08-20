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Ліга Європи: результати попереднього раунду кваліфікації

20 серпня 23:28 - Читать на русском
Ліга Європи: результати попереднього раунду кваліфікації
Гравці Рунавіка святкують вихід до наступного раунду / фото ФК Рунавіка

Відбулись матчі попереднього раунду Ліги Європи 2020/21. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Ліга Європи 2020/21, попередній раунд

Сент-Джозефс – Б-36 Торсгавн – 1:2

Голи: Вого, 30 – Пшибильскі, 28, Меллемгорд, 43, (пен.)

Рунавік – Баррі Таун – 5:1

Голи: К. Ольсен, 52, 63, 74, Кнудсен, 67, Локін, 74 – Маклаггон, 88

Санта-Колома – Іскра – 0:0 (серія пенальті – 3:4)

Гленторан – Торсхавн – 1:0

Гол: Макдейд, 42

Колрейн – Ла Фіоріта – 1:0

Гол: Маклофлін, 89

Серед результатів відзначимо дві ідентичні перемоги представників Північної Ірландії з рахунком 1:0, а також розгромну перемогу Рунавіка з Фарерських островів над Баррі Тауном з Уельса. Додамо, що Б-36 Торсхавн також мінімально обіграв свого суперника та став другим представником Фарерів у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Останнім учасником стала Іскра з Чорногорії, яка обіграла Санта-Колому з Андорри лише в серії пенальті.

Стартував новий сезон Ліги чемпіонів – відбувся перший поєдинок

Зазначимо, що попередній раунд Ліги Європи ще не завершений – заплановано два поєдинки на 21 та 22 серпня. Перший кваліфікаційний раунд стартує незабаром – вже 25 серпня.

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