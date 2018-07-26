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Ліга Європи: РБ Лейпциг розтрощив Гекен, Слован Мохи та Сухоцького зганьбився на Мальті

21:38 202 Читать на русском
Ліга Європи: РБ Лейпциг розтрощив Гекен, Слован Мохи та Сухоцького зганьбився на Мальті
РБ Лейпциг – Гекен / твіттер РБ Лейпциг

Завершилися ще кілька перших матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи: німецький Лейпциг розгромив шведський Гекен, братиславський Слован поступився Бальцану, а кутаїське Торпедо переграло Вікінгур.

Німецький РБ Лейпциг фактично гарантував собі вихід до наступного етапу вже в першому матчі. Підопічні Рангніка не мали проблем із шведським Гекеном. М'ячами в складі "биків" відзначилися Брума, Кунья, Кампль і Огюстен. Єдиний негатив для німців – червона картка для Ільзанкера, який тепер пропустить матч-відповідь.

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Натомість неприємно здивував Слован. Команда Мохи та Сухоцького, які провели весь поєдинок, примудрилася пропустити двічі від мальтійського Бальцана. Прийти до тями словаки так до кінця і не зуміли, відігравши лише один м'яч.

Кутаїське Торпедо теж майже забезпечило собі вихід у 3-й кваліфікаційний раунд. "Автозаводці" зусиллями Капанадзе, Кімадзе та Куталії розгромили фарерський Вікінгур. Весь матч за команду з Кутаїсі відіграв український оборонець Олександр Азацький.

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

РБ Лейпциг – Гекен – 4:0

Голи: Брума, 35, Кунья, 39, Кампль, 50, Огюстен, 84

Вилучення: Ільзанкер, 81 (Л, друга жовта картка)

Бальцан – Слован – 2:1

Голи: Кальєвіч, 17, Любомірац, 67 – Савічевіч, 74

Торпедо Кутаїсі – Вікінгур – 3:0

Голи: Капанадзе, 27, Кімадзе, 73, Куталія, 84

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, перші матчі

РБ Лейпциг - Гекен: Четвер 26 липня 2018

РБ Лейпциг
Матч завершено
4 : 0
Гекен
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