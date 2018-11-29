Ліга Європи: Рапід вирвав перемогу над Спартаком і опустив росіян на третє місце

В матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи віденський Рапід в останні 10 хвилин вирвав перемогу в Спартака. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи, 5 тур, група G

Спартак М – Рапід – 1:2

Голи: Зе Луїш, 20 – Мулдур, 80, Шоберсбергер, 90+1

Початок матчу був за Спартаком, росіяни мали пару непоганих нагод і відкрили рахунок на 20 хвилині, коли Зе Луїш реалізував вихід 1 на 1 після пасу Мельгарехо. До перерви рахунок міг подвоїти Адріано, проте екс-гірник не влучив у площину воріт. А в другій половині гри Рапід перехопив ініціативу і почав обстрілювати ворота Реброва. Така наполегливість в атаці і призвела до забитого голу австрійців, Мулдур зрівняв рахунок після подачі з кутового. А вже в компенсований час Шоберсбергер приніс віденцям вольову перемогу.

Завдяки цій перемозі Рапід набрав 7 очок і очолив групу G, а Спартак з 5 пунктами опустився на 3 місце.