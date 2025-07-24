Відбулись перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в яких зіграли і потенційні суперники Олександрії. Результати та огляд у цій новині на "Футбол 24"

Ліга Європи 2025/26, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Острава – Легія – 2:2

Голи: Шін, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Шериф – Утрехт – 1:3

Голи: Адемо, 24 – Єнсен, 33, Віргевер, 54, Блейк, 70

Левскі – Брага – 0:0

Мітьюлланд – Хіберніан – 1:1

Голи: Шимшир, 72 – Макграт, 7

Стартував ігровий день з матчів Острава (Чехія) – Легія (Польща) та Шериф (Молдова) – Утрехт (Нідерланди). У першому сильнішого виявити не вдалось – спочатку команди обмінялись голами Шіна та Капустки, а потім Острава тривалий час вела в рахунку, але Нсаме на 88-й хвилині врятував від поразки.

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А Шериф, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України очолював Юрій Вернидуб, програв Утрехту. Хоча саме молдовани вийшли вперед на 24-й хвилині завдяки голу Адемо. Єнсен швидко вирівняв становище, а Віргевер та Блейк принесли Утрехту перемогу.

Левскі та Брага також не виявили переможця – фінальний свисток зафіксував нічию 0:0. А Мітьюлланд та Хіберніан (невдаха пари може стати суперником Олександрії у Лізі конференцій, якщо та подолає Партизан) розписали мирову. Макграт вивів шотландців вперед уже на 7-й хвилині, але данці відповіли голом Шимшира на 72-й.

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