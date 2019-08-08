toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліга Європи: Еспаньйол і Антверпен наблизилися до українських команд – Феррейра забив 4-й гол в турнірі

8 серпня 23:54 200 Читать на русском
Ліга Європи: Еспаньйол і Антверпен наблизилися до українських команд – Феррейра забив 4-й гол в турнірі
Еспаньйол легко переміг Люцерн / ФК Еспаньйол

Відбулися чергові поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Свої матчі зіграли і потенційні суперники українських клубів.

 

Ліга Європи 2019/20. 3-й кваліфікаційний раунд, Перші матчі

Антверпен – Вікторія Пльзень – 1:0

Гол: Родрігес, 29

Люцерн – Еспаньйол – 0:3

Голи: Феррейра, 28, Віла, 59, Варгас, 89

Антверпен вдома мінімально здолав чеську Вікторію. Єдиний гол красивим ударом в дальній кут забив Родрігес у середині першого тайму. Екс-динамівець Дьємерсі Мбокані відіграв весь матч. Нагадаємо, бельгійці є потенційним опонентом Маріуполя у раунді плей-офф кваліфікації.

Маріуполь дивом не програв АЗ матч кваліфікації Ліги Європи – Худжамов як супергерой

А от потенційний суперник Зорі – Еспаньйол – на виїзді розібрався з Люцерном. Перший гол забив екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра, який виступає за "папуг" на правах оренди з Бенфіки. Аргентинець відкрив рахунок ударом головою, а другий м'яч після класної атаки забив Віла. Крапку в матчі поставив Варгас.

Зоря розписала результативну виїзну нічию з ЦСКА Софія у Лізі Європи

До слова, це вже 4-й гол екс-"гірника" у поточній Лізі Європи.

Матчі-відповіді у обох парах пройдуть 15 серпня.

blog_ava
Бешикташ завершив трансфер Коноплянки, – турецькі ЗМІ
8 серпня
6524
Теги
Ліга Європи Антверпен Антверпен Люцерн - Еспаньйол Факундо Феррейра Факундо Феррейра Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Еспаньйол Еспаньйол Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Люцерн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Евертон підписав Івобі
    Англія — 8 серп248 Евертон підписав Івобі
20
год
:
16
хв
Ліверпуль
22:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук