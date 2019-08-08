Ліга Європи: Еспаньйол і Антверпен наблизилися до українських команд – Феррейра забив 4-й гол в турнірі

Відбулися чергові поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Свої матчі зіграли і потенційні суперники українських клубів.

Ліга Європи 2019/20. 3-й кваліфікаційний раунд, Перші матчі

Антверпен – Вікторія Пльзень – 1:0

Гол: Родрігес, 29

Люцерн – Еспаньйол – 0:3

Голи: Феррейра, 28, Віла, 59, Варгас, 89

Антверпен вдома мінімально здолав чеську Вікторію. Єдиний гол красивим ударом в дальній кут забив Родрігес у середині першого тайму. Екс-динамівець Дьємерсі Мбокані відіграв весь матч. Нагадаємо, бельгійці є потенційним опонентом Маріуполя у раунді плей-офф кваліфікації.

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А от потенційний суперник Зорі – Еспаньйол – на виїзді розібрався з Люцерном. Перший гол забив екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра, який виступає за "папуг" на правах оренди з Бенфіки. Аргентинець відкрив рахунок ударом головою, а другий м'яч після класної атаки забив Віла. Крапку в матчі поставив Варгас.

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До слова, це вже 4-й гол екс-"гірника" у поточній Лізі Європи.

Матчі-відповіді у обох парах пройдуть 15 серпня.