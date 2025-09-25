Ліга Європи, 1-й тур

Ференцварош – Вікторія Пльзень – 1:1

Голи: Пешіч, 90+5 – Дуросінмі, 16

На 34-й хвилині вилучений Макрецкіс (Ференцварош)

Янг Бойз – Панатінаїкос – 1:4

Голи: Янко, 25 – Свідерскі, 10, Зарурі, 13, 19, 68

Штутгарт – Сельта – 2:1

Голи: Буанані, 51, Ель-Ханнус, 68 – Іглесіас, 86

У першому таймі матчу Ференцварош – Вікторія Пльзень арбітр двічі покарав жовтою карткою гравців господарів. Проблема для них полягала в тому, що двічі попередженим виявився один і той же гравець – Макрецкіс. Між цими двома подіями Вікторія Пльзень забила свій єдиний гол – Дуросінмі на дриблінгу розкрутив захисника суперника і завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика. Екс-команді Сергія Реброва вдалося врятуватися лише у компенсований час завдяки голу Пешіча.

Панатінаїкос, в який пророкують Сергія Реброва, під керівництвом тимчасового наставника Хрістоса Контіса влаштував Янг Бойз справжній бліцкриг: вже до 19-ї хвилини греки вели в Швейцарії з рахунком 3:0 – Свідерські відкрив рахунок, після чого Зарурі оформив дубль. Панатінаїкос Руя Віторії часто критикували за те, що команда забиває "2 голи з 35 гольових моментів". У Берні ПАО забив до середини першого тайму 3 голи з чотирьох моментів.

Гольовий пас на Буанані в матчі Штутгарт – Сельта віддав воротар господарів Александр Нюбель. Він запустив м'яч вперед на 70 метрів, і снаряд лише раз встиг вдаритися об газон, перш ніж Буанані відправив його в сітку. Так шваби зловили Сельту на грі з високою лінією оборони.

