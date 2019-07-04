Ліга Європи, перший попередній раунд: результати матчів-відповідей

Відбулися матчі-відповіді попереднього раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Виступи в єврокубках вже завершили 7 команд.

Ліга Європи 2019/20. Перший попередній раунд, матчі-відповіді

Кліфтонвіль (Північна Ірландія) – Баррі (Уельс) – 4:0 (перший матч – 0:0)

Кардіфф Метрополітан Юніверсіті (Уельс) – Прогрес (Люксембург) – 2:1 (перший матч – 0:1)

Тре Фіорі (Сан-Маріно) – Клаксвік (Фарери) – 0:4 (перший матч – 1:5)

Європа (Гібралтар) – Сан-Жуліа (Андорра) – 4:0 (перший матч – 2:3)

Рунавік (Фарери) – Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) – 0:0 (перший матч – 0:2)

Енгордані (Андорра) – Ла-Фіоріта (Сан-Маріно) – 2:1 (перший матч – 1:0)

Приштина з Даллку в складі у скандальному матчі з трьома вилученнями поступилась Сент-Джозефсу

До Сент-Джозефса, який раніше пройшов Приштину, приєднались ще 6 команд: Прогрес, Баллімена Юнайтед, Енгордані, Клаксвік, Європа та Кліфтонвіль. Всі вони зіграють у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, матчі якого пройдуть 11 та 18 липня.

Невдахи звітних протистоянь завершили єврокубковий сезон 2019/20.

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