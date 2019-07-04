Ліга Європи, перший попередній раунд: результати матчів-відповідей

Відбулися матчі-відповіді попереднього раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Виступи в єврокубках вже завершили 7 команд.
Ліга Європи 2019/20. Перший попередній раунд, матчі-відповіді
Кліфтонвіль (Північна Ірландія) – Баррі (Уельс) – 4:0 (перший матч – 0:0)
Кардіфф Метрополітан Юніверсіті (Уельс) – Прогрес (Люксембург) – 2:1 (перший матч – 0:1)
Тре Фіорі (Сан-Маріно) – Клаксвік (Фарери) – 0:4 (перший матч – 1:5)
Європа (Гібралтар) – Сан-Жуліа (Андорра) – 4:0 (перший матч – 2:3)
Рунавік (Фарери) – Баллімена Юнайтед (Північна Ірландія) – 0:0 (перший матч – 0:2)
Енгордані (Андорра) – Ла-Фіоріта (Сан-Маріно) – 2:1 (перший матч – 1:0)
Приштина з Даллку в складі у скандальному матчі з трьома вилученнями поступилась Сент-Джозефсу
До Сент-Джозефса, який раніше пройшов Приштину, приєднались ще 6 команд: Прогрес, Баллімена Юнайтед, Енгордані, Клаксвік, Європа та Кліфтонвіль. Всі вони зіграють у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, матчі якого пройдуть 11 та 18 липня.
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