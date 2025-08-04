Жеребкування стартувало о 14:00 за Києвом. Шахтар дотиснув Епіцентр у дебютній грі Турана в УПЛ. Чемпіонат України виявився навіть складнішим випробуванням, ніж перші кваліфай-раунди Ліги Європи. У разі перемоги над грецьким Панатінаїкосом донецький клуб у плей-офф кваліфікації отримує право сіяного. Серед потенційних суперників були: бельгійський Генк, шотландський Абердін, турецький Самсунспор і переможець пари між латвійцями та фінами. Випав, мабуть, другий найлегший суперник. Динамо Київ у разі вильоту від Пафоса ставало несіяним й отримує шанс знову зустрітися проти мальтійців, яких вибивало в Лізі чемпіонів. Серед інших потенційних опонентів були складніші на папері швейцарський Янг Бойз та два невдахи пар ЛЧ. Відзначимо, що УЄФА вказує невдах протистоянь, коли пари вказані лише за номерами без акцентування на переможцях. Перший поєдинок вдома проводять команди, які написані ліворуч. Дати матчі плей-офф ЛЄ заплановані на 21 і 28 серпня.

Результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів – Динамо дізналося принципового суперника

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2025/26

Переможець пари 1: Хамрун (MLT) – Маккабі Тель-Авів (ISR) проти невдахи пари 3: Динамо Київ (UKR) – Пафос (CYP)

Пара 4: Шкендія (MKD) – Карабах (AZE) проти пари 1: Лудогорець (BUL) – Ференцварош (HUN)

Пара 5: Кайрат (KAZ) – Слован (SVK) проти Янг Бойз (SUI)

Пара 2: Мальме (SWE) – Копенгаген (DEN) проти ФК Сігма (CZE)

Переможець пари 2: Панатінаїкос (GRE) – Шахтар (UKR) проти Самсунспор (TUR)

Абердін (SCO) – Переможець пари 4: ФКСБ (ROU) – Дріта (KOS)

Пара 6: Лех (POL) – Црвена Звезда (SRB) проти Генк (BEL)

Переможець пари 3: Фредрікстад (NOR) – Мітьюлланд (DEN) проти переможця пари 5: РФС (LVA) – КуПС (FIN)

Переможець пари 12: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Ноа (ARM) проти переможця пари 6: ЧФР (ROU) – Брага (POR)

Переможець пари 11: Зріньскі (BIH) – Брейдаблік (ISL) проти переможця пари 9: Серветт (SUI) – Утрехт (NED)

Переможець пари 13: Гекен (SWE)/Бранн (NOR) проти переможця пари 8: АЕК Ларнака (CYP) – Легія (POL)

Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Шелбурн (IRL) проти переможця пари 7: ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Група 1

Сіяні

Переможець пари 1: Хамрун (MLT) – Маккабі Тель-Авів (ISR)

Янг Бойз (SUI)

Пара 1: Лудогорець (BUL) – Ференцварош (HUN)

Пара 2: Мальме (SWE) – Копенгаген (DEN)

Несіяні

Пара 3: Динамо Київ (UKR) – Пафос (CYP)

Сігма (CZE)

Пара 4: Шкендія (MKD) – Карабах (AZE)

Пара 5: Кайрат (KAZ) – Слован (SVK)

Група 2

Сіяні

Переможець пари 2: Панатінаїкос (GRE) – Шахтар (UKR)

Переможець пари 3: Фредрікстад (NOR) – Мітьюлланд (DEN)

Переможець пари 4: ФКСБ (ROU) – Дріта (KOS)

Пара 6: Лех (POL) – Црвена Звезда (SRB)

Несіяні

Генк (BEL)

Переможець пари 5: РФС (LVA) – КуПС (FIN)

Абердін (SCO)

Самсунспор (TUR)

Група 3

Сіяні

Переможець пари 6: ЧФР (ROU) – Брага (POR)

Переможець пари 7: ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Переможець пари 8: АЕК Ларнака (CYP) – Легія (POL)

Переможець пари 9: Серветт (SUI) – Утрехт (NED)

Несіяні

Переможець пари 10: Рієка (CRO) – Шелбурн (IRL)

Переможець пари 11: Зріньскі (BIH) – Брейдаблік (ISL)

Переможець пари 12: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Ноа (ARM)

Переможець пари 13: Гекен (SWE)/Бранн (NOR)