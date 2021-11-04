Ліга Європи, груповий етап, 4-й тур

Група B

Монако – ПСВ – 0:0

Реал Сосьєдад – Штурм – 1:1

Голи: Сьорлот, 53 – Янчер, 38

Група D

Олімпіакос – Айнтрахт – 1:2

Голи: Ель-Арабі, 12 – Камада, 17, Хауге, 90+2

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Велика розбірка в маленькому князівстві не виправдала сподівань. Монако та ПСВ видали матч із мінімумом моментів, жодного разу не влучивши в площину воріт за 90 хвилин. Найреальніша нагода забити була змарнована монегасками після перерви. На 69-й хвилині Головін подав на дальню стійку після флангового прориву, але постріл Тчуамені головою з лінії воріт виніс Рамалью.

Осічкою конкурентів не зміг скористатися Реал Сосьєдад. Баски могли вирватися в лідери квартету, якби здолали вдома Штурм. Австрійці мали 0 очок до зустрічі в Сан-Себастьяні, та саме штірійці повели в рахунку перед перервою. Це Саркарія віддав у штрафний майданчик на Якоба Янчера, а той холоднокровно реалізував свій момент. Сосьєдад відігрався на старті другого тайму. Потужний форвард сан-себастьянців Александер Сьорлот гарматним пострілом з меж карної зони вгатив м'яч у сітку воріт Штурма. Більше команди не забивали.

Натомість справжній трилер розгорнувся у передмісті Афін. Місцевий Олімпіакос і франкфуртський Айнтрахт довго не запрягали й обмінялися голами в стартові 20 хвилин. Спершу Юссеф Ель-Арабі перекинув голкіпера після пасу Оньєкуру. У відповідь Даїчі Камада забив "своячка" від стійки, скориставшись класною передачею партнера. А вирвали "орли" 3 пункти в доданий арбітром час: навіс Ліндстрема до штрафного знайшов адресата – джокер Єнс Петтер Хауге пробив точно в нижній кут воріт.

Турнірна таблиця груп Ліги Європи