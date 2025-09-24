У середу, 24 вересня, відбулися матчі 1-го туру основного етапу Ліги Європи. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й тур

Мітьюлланд – Штурм – 2:0

Голи: Крістенсен, 7 (автогол), Діао, 89

ПАОК – Маккабі (Тель-Авів) – 0:0

Перший гол нового розіграшу Ліги Європи вийшов дуже красивим – його забив Франкуліно прямим ударом з кутового. Однак пізніше офіційний сайт УЄФА змінив статус цього взяття воріт на автогол воротаря Штурма Крістенсена – саме від нього м'яч залетів у ворота.

У Лізі Європи забито перший гол основного етапу – відео божевілля з кутового

У паралельному матчі екс-вінгер Металіста і Шахтаря Тайсон разом з партнерами по ПАОК не зумів зламати міцну оборону кривдника Динамо – Маккабі. Гравці грецької команди двічі влучали в каркас воріт гостей.

Щоправда, Маккабі не відсиджувався в обороні. Гол ізраїльтян в кінці першого тайму був скасований, а воротар ПАОК Павленка зробив кілька чудових сейвів.

Відзначимо, що під час зустрічі вболівальники грецької команди вивісили банер із закликом усунути ізраїльські команди та збірні від участі в міжнародних змаганнях через військову операцію цієї країни в секторі Гази: "Покажіть Ізраїлю червону картку".

