Ліга Європи: Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір, Арсенал здолав Карабах

Відбулися завершальні матчі групового етапу ліги Європи в групах D, E та F.

Ліга Європи, група Е

Арсенал – Карабах – 1:0

Гол: Ляказетт, 17

Ліга Європи, група D

Динамо Загреб – Андерлехт – 0:0

Спартак Трнава – Фенербахче – 1:0

Гол: Йілмаз, 41

Ліга Європи, група F

Олімпіакос – Мілан – 3:1

Голи: Сіссе, 60, Сапата, 70, Фортуніс, 81 – Сапата, 72

Дюделанж – Бетіс – 0:0

Лондонський Арсенал, який достроково гарантував собі першу сходинку в групі Е, здолав Карабах завдяки голу Ляказетта.

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В групі D розподіл місць теж став відомим ще минулого туру. Динамо Загреб вийшло у плей-офф з першої позиції, а Фенербахче – з другого.

Мілан у драматичному матчі програв Олімпіакосу та покинув турнір. Для виходу у плей-офф грекам потрібна була перемога мінімум у два м'ячі, чого вони й досягли. "Россонері" ще жодного разу не перемагали в Греції – 4 нічию та 2 поразки.

Бетіс не зумів здолати Дюделанж, але залишився першим у групі F.