Ліга Європи: матч Штурм – АЕК Ларнака був перерваний через фанатів, які завдали жахливої травми асистенту арбітра

Поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19 Штурм – АЕК Ларнака був затьмарений жахливим інцидентом. Фанати завдали серйозної травми голови асистенту арбітра.

Фанати австрійського Штурма на матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЕК Ларнаки запам'ятались не надто приємним вчинком.

Маріуполь поступився Бордо у кваліфікації Ліги Європи через власні грубі помилки

У другому таймі поєдинку за рахунку 0:2 вболівальники господарів кинули пляшку з трибун та влучили в голову асистенту арбітра. Той зазнав серйозної травми голови (повідомляють про пошкодження черепа) та був доставлений у лікарню.

Матч був зупинений на кілька хвилин та завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.