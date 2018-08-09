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Ліга Європи: матч Штурм – АЕК Ларнака був перерваний через фанатів, які завдали жахливої травми асистенту арбітра

23:04 182 Читать на русском
Ліга Європи: матч Штурм – АЕК Ларнака був перерваний через фанатів, які завдали жахливої травми асистенту арбітра
Матч Штурм – АЕК був перерваний / фото: ФК Штурм

Поєдинок 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19 Штурм – АЕК Ларнака був затьмарений жахливим інцидентом. Фанати завдали серйозної травми голови асистенту арбітра.

Фанати австрійського Штурма на матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти АЕК Ларнаки запам'ятались не надто приємним вчинком.

Маріуполь поступився Бордо у кваліфікації Ліги Європи через власні грубі помилки

У другому таймі поєдинку за рахунку 0:2 вболівальники господарів кинули пляшку з трибун та влучили в голову асистенту арбітра. Той зазнав серйозної травми голови (повідомляють про пошкодження черепа) та був доставлений у лікарню.

Матч був зупинений на кілька хвилин та завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Штурм - АЕК Ларнака: Четвер 09 серпня 2018

Штурм
Матч завершено
0 : 2
АЕК Ларнака
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Теги
Ліга Європи Штурм Штурм АЕК Ларнака АЕК Ларнака футбольні фанати Відеоновини Штурм - АЕК Ларнака
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