Маріуполь – АЗ: анонс матчу 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ

Маріуполь побореться за вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи в матчі проти АЗ. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – АЗ

8 серпня, Одеса, стадіон "Чорноморець". Пряма трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Мікаель Тюкгор (Данія)

Маріуполь розпочинає свою єврокубкову кампінію пізніше, ніж у минулому році. Тоді азовцям дали час на розкачку з Юргорденом, а лише потім випав Бордо. Тепер же підопічні Бабича з ходу окунуться в баталії проти серйозних хлопців з топових чемпіонатів – якщо хочешь прорватися у групу Ліги Європи, іноді це доводиться робити. "Чайкам" навіть пощастило, адже АЗ – іменитий, але далеко не найбільш грізний суперник.

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Алкмарці, як і Маріуполь, лише входять у новий сезон, хоча перші результати вражають – три матчі, сім забитих голів, нуль пропущених. Втім, не варто робити з цього далекоглядних висновків, адже розгромам були піддані скромний шведський Гекен та сіттардська Фортуна, яка в минулому чемпіонаті ледь не вилетіла. На зборах же оборона АЗ зуміла вберегти свої ворота сухими лише в одному матчі з семи, а Олександрія у спарингу взагалі влаштувала "сирним фермерам" побиття (3:0). Втім, варто розуміти, що там на результат ніхто не грав, а тренер Арне Слот – до речі, це його перший сезон в якості головного – радикальню змінював склади.

На користь Маріуполя також може зіграти той факт, що АЗ, фактично, розпродав усіх зірок. У минулому сезоні вони заробили близько €30 млн на трансферах Джаханбахша та Вегорста, а всього кілька днів тому "червоно-білі" за €18 млн віддали у Спартак свого капітана – Гуса Тіля. В команді залишилося дуже багато молодих виконавців: зокрема, на лівому фланзі грає 19-річний фулбек Війндаль, двом основним нападникам не більше 20 років, а третьому форварду – 23 роки. Втім, поки що навіть важко сказати, що є основою АЗ, адже тренер Арне Слот постійно тасує гравців.

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АЗ знаходиться на стадії перебудови, однак не варто сподіватися на легку прогулянку. Будь-який нідерландський топ арпіорі буде сильнішого за українського учасника єврокубків просто тому, що він з Нідерландів – країни передової тактичної думки з більшими бюджетами клубів. Алкмарські скаути знайшли високоякісних проспектів – вже у 18 років коштують вони по €2 млн, а 20-річний Кельвін Стенгс, ще не закріпившись у старті, отримав цінник у €7 млн. До всього цього також слід додати широкі можливості аналітичних відділів тренерського штабу, високі швидкості роботи у Ередивізії та височенну конкуренцію. Словом, Маріуполю, при всіх перебудовах АЗ, буде нелегко.

Тим паче, що команда Олександра Бабича у новому сезоні не вражає. У першому турі УПЛ азовці без усіляких питань поступилися новачку Колосу – гол з "лівого" штрафного виправдати поразку не може, адже і Фомін забив гол з нічого, а крім того якісних моментів майже і не було. Ковалівці просто розривали Маріуполь, а його головний тренер після гри розлютився через неналаштованість своїх підопічних. Ті реабілітувалися у другому турі, розбивши на своєму полі Олександрію. Тепер вже претензії до арбітра мали бронзові призери чемпіонату, однак перемога Маріуполя дійсно була заслуженою.

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В перших турах азовці продемонстрували непогане вміння вибігати у атаку – чого лише коштує диво-прохід і гол Вакули. Команда настирно лізе вперед, шукає можливості в штрафному й навіть залучає до нападу центрбеків. Проблемою є страшенний брак, який виникає на рівному місці в елементарних ситуаціях. Показовим був епізод у все тому ж поєдинку з Олександрію, коли Чех зберіг м'яч на межі поля, але потім загальмував, потрапив під тиск і виконав пас назад на Кірюханцева, а той перед власним штрафним віддав передачу в ноги Банаді – Євген вистрілив над дев'яткою. Перед матчем проти АЗ це викликає великі побоювання, адже нідерландці є законодавцями у світі пресингу.

Ще однією проблемою Маріуполя виступає відсутність минулорічних лідерів – Ігнатенка, Піхальонка, Зубкова та Борячука. Останнього лише нещодавно дозаявили на УПЛ, однак виступати за азовський клуб він більше не бажає. Втім, у Олександра Бабича все одно залишається доволі непоганий збитий склад. Грати можна.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Маріуполь та АЗ ніколи не проводили очних матчів на офіційному рівні. Сьогодні – їх дебютна зустріч.

2. АЗ провів проти українських клубів сім поєдинків, здобувши три перемоги та дві нічиї. Алкмарці били Дніпро та Шахтар, не програли Металісту, однак нічого не змогли зробити з київським Динамо.

3. Загальний рахунок протистояння АЗ та українських клубів – 10:9 на користь алкмарців.

4. Найвище досягнення АЗ у єврокубках – фінал КУЄФА 1980/81. В новому столітті алкмарці також мали півфінал та три чвертьфінали цього турніру (включно з Лігою Європи).

5. Олександр Бабич – більш досвідчений єврокубковий бієць, ніж Арне Слот. Український наставник в якості головного тренера провів у кваліфікації Лізі Європи чотири матчі, а його нідерландський колега – лише два.

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Кадрова ситуація

Маріуполю в плані кадрів не позаздриш. Олександр Бабич не може розраховувати не тільки на минулорічних лідерів, а і на найсильніших виконавців нинішнього складу – Сергій Яворський та Руслан Фомін пропустять поєдинок проти АЗ через травми. Нападник не встигне відновитися навіть до матчу-відповіді. Втім, є і підсилення – в команду із Шахтаря прийшов В'ячеслав Танковський. Його заявили на матч, однак навряд чи йому довірять місце в основі.

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У АЗ ніяких проблем зі складом немає. Єдиною бідою Арне Слота стала втрата Гуса Тіля, однак 18 млн євро повинні заглушити більш алкмарців – тим паче, що на заміну капітану вже придбали 28-річного центрхава Йорді Класі. Поки що він значився футболістом ротації, однак на Маріуполь його можуть випустити й в основі.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – АЗ

Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Чоботенко, Дава, Биков – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Чурко – Вакула

АЗ: Бізот – Сугавара, Влаар, Вуйтенс, Війндаль – Коопмейнерс, Мідтсйо, Класі – Стенгс, Боаду, Ідріссі

Прогноз Футбол 24 – 1:3

Після втрати Яворського та Фоміна серйозно говорити про можливість перемоги над Алкмаром важко. Тим не менш, не варто забувати, що АЗ – це команда на стадії перебудови, без сталої основи, підстаркуватим захистом, підлітковим нападом та недосвідченим тренером. Забити бодай один гол Маріуполю точно буде по силах – все ж, азовці повинні зловити якийсь кураж. Та й не настільки підопічні Бабича слабкі.

Втім, навіть такий АЗ в рази сильніший за нинішній Маріуполь. Висока результативність у матчах зі слабенькими за статусом, але загалом міцними колективами – Гекеном та Фортуною – яскраво натякає на високу вірогідність великої перемоги нідерландців. Наразі тягатися з ними занадто важко.

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