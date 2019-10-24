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Ліга Європи: Мальме здолав Лугано та наблизився до Динамо, Хетафе несподівано поступився Базелю

24 жовтня 23:54 331 Читать на русском
Ліга Європи: Мальме здолав Лугано та наблизився до Динамо, Хетафе несподівано поступився Базелю
Севілья – Дюделанж / Фото ФК Севілья

Відбулись матчі 3-го туру Ліги Європи у групах A, B, C та D.

Ліга Європи, 3-й тур

Група А

Севілья – Дюделанж – 3:0

Гол: Васкес, 48, 75, Ель-Хаддаді, 78

Група В

Мальме – Лугано – 2:1

Голи: Брегет, 13 (пен.), Молінс, 32 – Герндт, 50

Група С

Хетафе – Базель – 0:1

Гол: Фрай, 18

Вилучення: Буа, 74

Трабзонспор – Краснодар – 0:2

Гол: Берг, 49, Вилена, 90+2

Група D

ПСВ – ЛАСК – 0:0

Спортінг – Русенборг – 1:0

Гол: Боласі, 70

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи

Севілья на класі переграла Дюделанж, забивши супернику три м'ячі без відповіді, та закріпилась на першій сходинці групи А.

Мальме жваво розпочав матч проти Лугано і вже до перерви оформив собі гандикап у два м'ячі. У другому таймі гості відквитали один м'яч, але для нічиєї цього виявилось недостатньо. Нагадаємо, саме з цими командами та Копенгагеном конкурує Динамо у групі B.

Хетафе в рідних стінах несподівано поступився Базелю. В паралельному матчі групи С Краснодар на виїзді переграв Трабзонспор.

ПСВ та Ласк не змогли потішити глядачів забитими голами. В іншому поєдинку групи D Спортінг мінімально обіграв Русенборг.

Турнірна таблиця Ліги Європи

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
24 жовтня
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Теги
Ліга Європи Лугано Лугано ЛАСК ЛАСК Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон ПСВ ПСВ Трабзонспор Трабзонспор Дюделанж Дюделанж Краснодар Краснодар Мальме Мальме Хетафе Хетафе Севілья Севілья Базель Базель Русенборг Русенборг
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