Ліга Європи: Мальме здолав Лугано та наблизився до Динамо, Хетафе несподівано поступився Базелю

Відбулись матчі 3-го туру Ліги Європи у групах A, B, C та D.
Ліга Європи, 3-й тур
Група А
Севілья – Дюделанж – 3:0
Гол: Васкес, 48, 75, Ель-Хаддаді, 78
Група В
Мальме – Лугано – 2:1
Голи: Брегет, 13 (пен.), Молінс, 32 – Герндт, 50
Група С
Хетафе – Базель – 0:1
Гол: Фрай, 18
Вилучення: Буа, 74
Трабзонспор – Краснодар – 0:2
Гол: Берг, 49, Вилена, 90+2
Група D
ПСВ – ЛАСК – 0:0
Спортінг – Русенборг – 1:0
Гол: Боласі, 70
Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи
Севілья на класі переграла Дюделанж, забивши супернику три м'ячі без відповіді, та закріпилась на першій сходинці групи А.
Мальме жваво розпочав матч проти Лугано і вже до перерви оформив собі гандикап у два м'ячі. У другому таймі гості відквитали один м'яч, але для нічиєї цього виявилось недостатньо. Нагадаємо, саме з цими командами та Копенгагеном конкурує Динамо у групі B.
Хетафе в рідних стінах несподівано поступився Базелю. В паралельному матчі групи С Краснодар на виїзді переграв Трабзонспор.
ПСВ та Ласк не змогли потішити глядачів забитими голами. В іншому поєдинку групи D Спортінг мінімально обіграв Русенборг.
Турнірна таблиця Ліги Європи