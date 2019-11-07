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Ліга Європи: Мальме втратив шанс випередити Динамо, Севілья стала першою командою, яка вийшла у плей-офф

21:49 2112 Читать на русском
Ліга Європи: Мальме втратив шанс випередити Динамо, Севілья стала першою командою, яка вийшла у плей-офф
Севілья першою вийшла у плей-офф Ліги Європи-2019/20 / фото: Севілья

Відбулися чергові матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах А, В та С.

Ліга Європи, 4 тур

Група А

Дюделанж – Севілья – 2:5

Голи: Сінані, 69, 80 – Ель-Хаддаді, 18, 33, 67, Даббур, 27, 36

АПОЕЛ – Карабах – 2:1

Гол: Лукас, 59, Іоанну, 88 –Медвєдєв, 10

Група В

Лугано – Мальме – 0:0

Група С

Краснодар – Трабзонспор – 3:1

Голи: Фернандеш, 27, 35, Ігнатьєв, 90+3 – Нвакаеме, 90+5

Базель – Хетафе – 2:1

Голи: Артур, 8, Фрай, 60 – Мата, 45 (п)

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Севілья продовжує залишатися єдиною командою поточного розіграшу Ліги Європи, яка виграла усі свої поєдинки. Сьогодні жертвою іспанців став Дюделанж, який на хет-трик Ель-Хаддаді та дубль Даббура відповів лише точними ударами Сінані.

У паралельному матчі групи А Карабах не втримав перемогу над АПОЕЛом. Азербайджанці відкрили рахунок у першому таймі, а кіпріоти після перерви не лише відігралися, а й вирвали перемогу. Відтак, Севілья набрала 12 очок та забезпечила собі вихід у плей-офф. Далі йдуть Карабах (4), АПОЕЛ (4) та Дюделанж (3).

Мальме не зумів скористатися втратою очок головних конкурентів за вихід в 1/16 фіналу у квартеті В. Шведи на власному полі не впоралися з Лугано. Динамо та Копенгаген зберегли лідерство – по 6 пунктів. Мальме відстає на один бал, а Лугано за чотири тури розжився лише двома очками.

У матчі лідерів групи С Базель здолав Хетафе. Швейцарці забивали у кожному з таймів, а у іспанців лише Хайме Мата реалізував пенальті наприкінці першої половини. В іншому матчі квартету Краснодар легко здобув перемогу над Трабзонспором.

Базель, набравши 10 очок, впевнено захопив лідерство. Хетафе та Краснодар мають у своєму активі по 6 залікових пунктів, тоді як Транбзонспор (1 бал) майже втратив шанси на плей-офф.

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Ліга Європи Головне Лугано Лугано Севілья Севілья Базель Базель АПОЕЛ АПОЕЛ Трабзонспор Трабзонспор Карабах Карабах Дюделанж Дюделанж Краснодар Краснодар Мальме Мальме Хетафе Хетафе
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