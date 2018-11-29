Ліга Європи: Лейпциг програв битву РБ найкращій команді турніру, кривдник України приніс Зеніту плей-офф

Зеніт не був кращим за Копенгаген, але переміг у Лізі Європи

Ред Булл Зальцбург переграє РБ Лейпциг і продовжує свою феноменальну серію перемог. Зеніт вимучує перемогу над Копенгане

Ліга Європи 2018/19, 5-й тур

Група A

Байєр – Лудогорець – 1:1

Голи: Вайзер, 85 – Марселінью, 69

Цюрих – АЕК Ларнака – 1:2

Голи: Хеліфі, 74 – Янну, 38, ТрічковскІ, 85

Група B

Зальцбург – РБ Лейпциг – 1:0

Гол: Гульдбрандсен, 74

Русенборг – Селтік – 0:1

Гол: Сінклер, 42

Група C

Бордо – Славія – 2:0

Голи: Де Превіль, 49, Кунде, 90+5

Зеніт – Копенгаген – 1:0

Гол: Мак, 59

У групі A Байєр і Цюрих достроково забезпечили собі путівки в 1/16 фіналу, а ось перевагу в боротьбі за 1-е місце отримали німці – завдяки сенсаційній першій перемозі кіпріотів.

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Битва Ред Буллів завершилась тріумфом австрійців. Зальцбург виграв 5-й матч поспіль! Лише Челсі та Айнтрахт можуть повторити цей неймовірний показник, але ні в кого точно немає такої блискучої різниці голів (15 забито і 5 пропущено). Селтік переміг у Норвегії і вийшов на 2-е місце. Однак у 6-му турі РБ Лейпциг, який не пустив Зорю у груповий етап, ще має шанс вийти у плей-офф. Німцям потрібно, щоб Селтік програв Зальцбургу в Шотландії, а самим – здолати Русенборг вдома. За особистими зустрічами РБ має перевагу.

Зеніт вийшов у плей-офф завдяки голу з рикошетом. Копенгаген переважав за ударами і контролем м'яча, але не забив. Натомість відзначився словацький півзахисник пітерців Роберт Мак, який двічі обігрував і забивав збірній України. Російський клуб набрав 11 очок і достроково виграв свою групу. Славія, яка в останньому турі приймає Зеніт, попри поразку від Бордо йде на 2-му місці. У чехів 7 очок, Копенгаген і Бордо мають 5 і 4 відповідно, а на фініші зійдуться в Данії.

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