Ліга Європи, 6-й тур

Група G

Лестер – АЕК – 2:0

Голи: Ундер, 12, Барнс, 14

Група Н

Спарта Прага – Мілан – 0:1

Гол: Хауге, 23

Селтік – Лілль – 3:2

Голи: Жульєн, 22, Макгрегор, 28 (пен), Тернбулл, 75 – Іконе, 24, Веа, 71

Група I

Маккабі Тель-Авів – Сівасспор – 1:0

Гол: Саборіт, 66

Лестер спокійно виграв групу Зорі. Англійці забили АЕКу два швидкі голи зусиллями Ундера та Барнса, після чого повністю домінували над греками. Дмитро Чигринський не зіграв через травму, а Євген Шахов вийшов на поле в другому таймі.

Брага в паралельному матчі здолала Зорю, але обійти Лестер в таблиці не зуміла. В обох команд по 13 очок, а "лисиці" фінішували першими завдяки перемозі в очному поєдинку. Зоря залишилася третьою, а АЕК – останнім.

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Мілан посунув Лілль з першого місця групи H. "Россонері" переграли празьку Спарту завдяки красивому голу Хауге, а французи поступилися в яскравій перестрілці Селтіку.

У квартеті I Маккабі та Сівасспор розіграли другу путівку в плей-офф. Ізраїльська команда мінімально перемогла та потрапила в 1/16 фіналу, а партнери травмованого Сергія Рибалки припинили боротьбу в турнірі. Вільяреал, який завчасно гарантував собі перше місце, не зіграв проти Карабаха через спалах коронавірусу в азербайджанському клубі. Доля поєдинку невідома, але він вже ні на що не вплине.

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