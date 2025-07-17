Відбулися чергові матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Результати та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2025/26, перший раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Актобе – Легія – 0:1 (перший матч 0:1)

Гол: Елітім, 90+1

Гекен – Спартак Трнава – 2:2 (перший матч 1:0)

Голи: Густафсон, 13 (пен.), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапішвілі, 82

ЧФР Клуж – Пакш – 3:0 (перший матч 0:0)

Голи: Фіке, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Нереалізований пенальті: Вечей, 69 (Пакш)

Пріштіна – Шериф – 2:1 (перший матч 0:4)

Голи: Намані, 56, Ахметі, 65 – Серобян, 51

Целє – Сабах Баку – 3:3 у додатковий час (перший матч 3:2)

Голи: Ковачевіч, 19 (пен.), Вуклішевіч, 49, Іосіфов, 108 – Мікельс, 9, 63, 64

Хапоель Беєр-Шева – Левскі – 1:1 у додатковий час, 1:3 в серії пенальті (перший матч 0:0)

Голи: Тургеман, 105+3 – М. Сангаре, 114

Вилучення: Вентура, 109 (ХБШ)

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У матчі Актобе та Легії було багато знайомих прізвищ для українських фанатів. За казахів зі старту почали екс-динамівець Микита Корзун та колишній форвард Кривбаса Даніель Соса. Легія випустила "примару" СК Дніпро-1 Марка Гуаля, а от Ілля Шкурін навіть не приїхав у Казахстан. Білорус з опозиційними поглядами вирішив не ризикувати потенційним затриманням і передачею Лукашенку.

На полі відбувалося не так багато цікавого. Легія більше володіла м'ячем і не давала Актобе свторювати гостроту. По перерві команди нарешті заворушились. Поляки мали подвійне влучання у каркас, а господарі забили з офсайду. Розв'язка настала у компенсований час. Елітім кількома дотиками розібрався в карному майданчику та закріпив упевнений прохід Легії за сумою двох матчів.

Значно веселіше було в поєдинку Гекена і трнавського Спартака. Шведи в рідних стінах розвинули гандикап з гостьового матчу, однак по перерві все розгубили. Коли додатковий час здавався неминучим, угандієць Джон Дембе потішив місцеву публіку вирішальним голом – Гекен крокує далі. Українець Денис Тарадуда просидів весь матч на лаві запасних Спартака.

Своя драма розвивалася у Клужа та Пакша. Румуни нарешті "розмочили" рахунок у цій парі, але в другому таймі угорці мали чудову нагоду відігратись. Втім, Вечей пенальті не реалізував. Під завісу гри Клуж добив суперника і забрав путівку до другого раунду.

Матч Пріштіни та Шерифа був суцільною формальністю після 4:0 в Тирасполі. Екс-клуб Юрія Вернидуба великодушно дозволив косоварам виграти вдома, але не більше.

Головне шоу цієї стадії подарували Целє і Сабах. 11 голів за 2 матчі, додатковий час, асист екс-українця Нурієва, хет-трик німця Мікельса. Переможцем з цієї "м'ясорубки" вийшов Целє, який тренує екс-хавбек Ліверпуля Альберт Рієра.

Дуель Хапоеля і Левскі стала повною протилежністю – першого взяття воріт довелося чекати понад 200 хвилин. Воно вдалося ізраїльтянам, проте після міні-перерви вони опинилися в меншості і пропустили. Переможця визначала серія пенальті, в якій "режим супермена" увімкнув Светослав Вуцов. 23-річний кіпер Левскі відбив перші три удари суперників, нагадавши подвиг Олександра Шовковського проти Швейцарії на ЧС-2006 (навіть краще, адже українській легенді тоді одного разу допоміг каркас). Героїчна гра Вуцова виводить Левскі в наступний раунд.

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