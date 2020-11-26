Відбулись матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи у квартетах I, J, K та L. Звіти про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 4-й тур

Група I

Маккабі Тель-Авів – Вільяреал – 1:1

Голи: Пешич, 47 – Баена, 45

Карабах – Сівасспор – 2:3

Голи: Зубір, 8, Матич, 51 – Коне, 40 (пен), Кайоде, 58, Коне, 79

Група J

ЛАСК – Антверпен – 0:2

Голи: Рефаелов, 53, Геркенс, 83

Вилучення: Траунер, 50 (ЛАСК)

Група K

Вольфсберг – Динамо Загреб – 0:3

Голи: Маєр, 60, Петкович, 75, Іванушец, 90+1

ЦСКА Москва – Фейєнорд – 0:0

Група L

Слован – Хоффенхайм – 0:2

Голи: Баумгартнер, 77, Крамаріч, 89

Гент – Црвена Звезда – 0:2

Голи: Петрович, 2, Мілунович, 58

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Маккабі з Тель-Авіва приймав Вільяреал у матчі лідерів групи І. Іспанці вважались фаворитами, проте забили лише під завісу першого тайму. По перерві ізраїльтяни оговтались та відквитали один м'яч. Фінальний свисток зафіксував гольову нічию. Вільяреал залишився першим, Маккабі – другий.

Карабах та Сівасспор порадували вболівальників голами. Азербайджанці шокували турків вже в дебюті зустрічі, зловивши на контратаці, але Сівасспор з пенальті зрівняв рахунок. У другій 45-хвилинці команди знову обмінялись голами, а за турецьку команду ефектно головою забив Кайоде, права на якого належать Шахтарю. Коне на 81 хвилині приніс перемогу Сівасспору, який йде третім.

ЛАСК вдома грав з Антверпеном. Українець Євген Чеберко залишився на лаві для запасних, звідки і спостерігав за матчем. На 50 хвилині австрійці залишились у меншості та поплатились за це. Антверпен двічі відзначився та очолив квартет J з 9 очками.

Динамо Загреб на виїзді здолало Вольфсберг. Перша 45-хвилинка пройшла під акомпанемент атак обох команд, але по перерві забивали лише хорвати. На 60 хвилині Маєр відзначився вперше, Петкович подвоїв перевагу, а Іванушец добив австрійців. Завдяки перемозі Динамо стало одноосібним лідером групи К з 8-ма пунктами, Вольфсберг опустився на третю сходинку.

ЦСКА Москва після невдалого старту не зумів переграти Фейєнорд. Команди провели не надто активний та безгольовий матч. Росіяни залишились на останній позиції групи К, Фейєнорд йде другим.

Хоффенхайм підтвердив статус лідера в матчі зі Слованом, здобувши переконливу звитягу. Голи були забиті лише у другій 45-хвилинці. Спершу Баумгартнер вивів німців вперед, а Крамаріч зняв питання щодо переможця матчу. 2:0 – Хоффенхайм очолює квартет L та здобуває путівку в 1/16 ЛЄ. У німців – максимум очок у чотирьох матчах, Слован йде третім.

Гент вкотре програв у Лізі Європи. Черговим кривдником бельгійців стала Црвена Звезда. Матч зі старту, до слова, розпочинав Роман Безус, проте результативними діями не відзначився. Чехи по голу відзначились в обох таймах, та вийшли на друге місце. Гент з нулем очок залишився на дні та втратив шанси на вихід у плей-офф ЛЄ.

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