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Ліга Європи, кваліфікація: Зеніт в меншості здійснив нереальний камбек проти Динамо Мінськ

22:36 2146 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Зеніт в меншості здійснив нереальний камбек проти Динамо Мінськ
Зеніт в меншості здійснив нереальний камбек у стилі Барселони

Поступившись мінському Динамо на виїзді з рахунком 0:4, Зеніт зумів в меншості обіграти опонента з аналогічним рахунком та знищити суперника у додатковий час.

Зеніт заволодів ініціативою з перших хвилин та вийшов вперед на 22-й хвилині.

На 66-й хвилині Нобоа подвоїв перевагу господарів, а за декілька хвилин автор першого гола Паредес отримав червону картку.

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Команду дублем врятував Дзюба, гру було переведено у додатковий час.

Попри гру в меншості, в овертаймі Зеніт видав неймовірну гру та переміг з рахунком 8:1.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 (4:0 – основний час)

Голи: Паредес, 22, Нобоа, 67, Дзюба, 75, 79, 115, Дріуссі, 109, Мак, 120+1 (пен.), 120+3

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Зеніт - Динамо Мінськ: Четвер 16 серпня 2018

Зеніт
Матч завершено
8 : 1
( осн. час 4 : 0 )
Динамо Мінськ
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Теги
Зеніт Зеніт Динамо Мінськ Динамо Мінськ Ліга Європи Зеніт - Динамо Мінськ
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