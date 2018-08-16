Ліга Європи, кваліфікація: Зеніт в меншості здійснив нереальний камбек проти Динамо Мінськ

Зеніт в меншості здійснив нереальний камбек у стилі Барселони

Поступившись мінському Динамо на виїзді з рахунком 0:4, Зеніт зумів в меншості обіграти опонента з аналогічним рахунком та знищити суперника у додатковий час.

Зеніт заволодів ініціативою з перших хвилин та вийшов вперед на 22-й хвилині.

На 66-й хвилині Нобоа подвоїв перевагу господарів, а за декілька хвилин автор першого гола Паредес отримав червону картку.

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Команду дублем врятував Дзюба, гру було переведено у додатковий час.

Попри гру в меншості, в овертаймі Зеніт видав неймовірну гру та переміг з рахунком 8:1.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 (4:0 – основний час)

Голи: Паредес, 22, Нобоа, 67, Дзюба, 75, 79, 115, Дріуссі, 109, Мак, 120+1 (пен.), 120+3