Ліга Європи, кваліфікація: Севілья розгромила Жальгіріс, Мітьюланнд обіграв Нью Сейнтс

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".
Севілья у гостях у Жальгіріса не відчула спротиву та перемогла з рахунком 5:0.
Данський Мідтьюлланд також здобув перемогу над опонентом.
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі відповіді
Жальгіріс – Севілья – 0:5
Голи: Ноліто, 6, 83, Сарабія, 7, 44, Арана, 80
АПОЕЛ – Хапоель Беєр-Шева – 3:1
Голи: Каху, 64, Лукас, 79, 90 – Бен-Басат, 19
Кукес – Торпедо Кутаїсі – 2:0
Голи: Реджінальдо, 29 (пен.), 75 (пен.)
Мітьюланнд – Нью Сейнтс – 3:1
Голи: Джордж, 16, Окосун, 62, 80 – Ебб, 22
Мольде – Хіберніан – 3:0
Голи: Халанд, 35, 82, Орнес, 66
Судува – Спартакс – 0:0
ЧФР Клуж – Алашкерт – 5:0
Голи: Куліо, 19 (пен.), Омрані, 45, 62, Хобан, 58, Майлат, 90
Люцерн – Олімпіакос – 1:3
Голи: Демасай, 82 – Хрістодулопулос, 23, 59, Герреро, 68