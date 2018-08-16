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Ліга Європи, кваліфікація: Севілья розгромила Жальгіріс, Мітьюланнд обіграв Нью Сейнтс

22:19 126 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: Севілья розгромила Жальгіріс, Мітьюланнд обіграв Нью Сейнтс
Севілья розгромила Жальгіріс, Мідтьюланн обіграв Нью Сейнтс

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Севілья у гостях у Жальгіріса не відчула спротиву та перемогла з рахунком 5:0.

Данський Мідтьюлланд також здобув перемогу над опонентом.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі відповіді

Жальгіріс – Севілья – 0:5

Голи: Ноліто, 6, 83, Сарабія, 7, 44, Арана, 80

АПОЕЛ – Хапоель Беєр-Шева – 3:1

Голи: Каху, 64, Лукас, 79, 90 – Бен-Басат, 19

Кукес – Торпедо Кутаїсі – 2:0

Голи: Реджінальдо, 29 (пен.), 75 (пен.)

Мітьюланнд – Нью Сейнтс – 3:1

Голи: Джордж, 16, Окосун, 62, 80 – Ебб, 22

Мольде – Хіберніан – 3:0

Голи: Халанд, 35, 82, Орнес, 66

Судува – Спартакс – 0:0

ЧФР Клуж – Алашкерт – 5:0

Голи: Куліо, 19 (пен.), Омрані, 45, 62, Хобан, 58, Майлат, 90

Люцерн – Олімпіакос – 1:3

Голи: Демасай, 82 – Хрістодулопулос, 23, 59, Герреро, 68

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Мітьюлланд - Нью Сейнтс: Четвер 16 серпня 2018

Мітьюлланд
Матч завершено
3 : 1
Нью Сейнтс
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Теги
Ліга Європи Мітьюлланд - Нью Сейнтс Мольде - Хіберніан Судува - Спартакс ЧФР Клуж - Алашкерт Люцерн - Олімпіакос АПОЕЛ - Хапоель Беєр-Шева Жальгіріс - Севілья Кукес - Торпедо Кутаїсі
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