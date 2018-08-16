Ліга Європи, кваліфікація: АЕК Ларнака розтрощив Штурм, Олімпія розібралася з ГІКом

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

АЕК Ларнака не відчув труднощів у матчі з Штурмом та здобув впевнену перемогу з рахунком 5:0.

Олімпія теж не мала труднощів з ГІКом та переконливо перемогла суперника – 4:1.

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Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

АЕК Ларнака – Штурм – 5:0

Голи: Трічковскі, 6, 67, 80, Лорена, 65 (пен.), Толемесс, 86

ГІК – Олімпія Любляна – 1:4

Голи: Маколі, 85 – Абасс, 20, Аврамовскі, 72, Рафінья, 75 (автогол), Бркіч, 90+2 (пен.)