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Ліга Європи, кваліфікація: АЕК Ларнака розтрощив Штурм, Олімпія розібралася з ГІКом

20:54 169 Читать на русском
Ліга Європи, кваліфікація: АЕК Ларнака розтрощив Штурм, Олімпія розібралася з ГІКом
Ліга Європи, кваліфікація: АЕК Ларнака розтрощив Штурм, Олімпія розібралася з ГІКо

Закінчились чергові матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

АЕК Ларнака не відчув труднощів у матчі з Штурмом та здобув впевнену перемогу з рахунком 5:0.

Олімпія теж не мала труднощів з ГІКом та переконливо перемогла суперника – 4:1.

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Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

АЕК Ларнака – Штурм – 5:0

Голи: Трічковскі, 6, 67, 80, Лорена, 65 (пен.), Толемесс, 86

ГІК – Олімпія Любляна – 1:4

Голи: Маколі, 85 – Абасс, 20, Аврамовскі, 72, Рафінья, 75 (автогол), Бркіч, 90+2 (пен.)

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

АЕК Ларнака - Штурм: Четвер 16 серпня 2018

АЕК Ларнака
Матч завершено
5 : 0
Штурм
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Теги
Ліга Європи АЕК Ларнака - Штурм ХІФК - Олімпія Любляна Штурм Штурм Олімпія Любляна Олімпія Любляна АЕК Ларнака АЕК Ларнака ХІФК ХІФК
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