Ліга Європи, кваліфікація плей-офф

Мідтьюлланд – КуПС – 4:0

Голи: Букса, 15, Осоріо, 19, Брумадо, 80, 90+1

Бранн – АЕК Ларнака – 2:1

Голи: Мюхре, 20, Торсвік, 90+3 – Ангельскі, 16

Мальме – Сігма Оломоуц – 3:0

Голи: Хакшабановіч, 8, 42, Йонсен, 90+2 (з пенальті)

Шкендія – Лудогорець – 2:1

Голи: Латіфі, 35, Ібраїмі, 60 – Дуарте, 17

Зріньскі – Утрехт – 0:2

Голи: Мін, 39, Йенсен, 85

Панатінаїкос – Самсунспор – 2:1

Голи: Кірьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

Мідтьюлланд зробив велику заявку на вихід в основний раунд Ліги Європи. Чилієць Даріо Осоріо знову став головним героєм "червоно-чорних" – після того, як вінгер оформив гол+пас в останньому матчі чемпіонату з Вейле, він повторив свій "трюк" в єврокубку. На 15-й хвилині матчу з КуПС він асистував Буксу, а через чотири хвилини відзначився самостійно. Довершив розгром фінів Жуніор Брумадо, який з'явився на полі по перерві.

Героєм Бранна цього вечора став 20-річний лівий захисник Йонас Торсвік, який з 16 травня не грав через серйозну травму. На 74-й хвилині за рахунку 1:1 він вийшов на заміну, щоб у компенсований час принести своїй команді перемогу.

Мальме після приниження в дербі з Копенгагеном не мав права не перемагати Оломоуц. Сеад Хакшабановіч, який забив три м'ячі в п'яти останніх матчах чемпіонату Швеції, відзначився дублем – матч-відповідь перетворився для шведів на формальність.

Кат Шахтаря Панатінаїкос зміг здобути вольову перемогу над турецьким Самсунспором. Ключовими подіями стали заміни на 59-й хвилині – Руй Віторія випустив на поле капітана Іоаннідіса і новачка Давіде Калабрію. Що цікаво, обидва свої голи греки забили після розіграшу кутових.

