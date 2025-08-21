Ліга Європи: кривдник Шахтаря здобув вольову перемогу завдяки стандартам, успішний вечір для скандинавів
У четвер, 21 серпня, відбулися перші матчі кваліфікації плей-офф Ліги Європи. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Ліга Європи, кваліфікація плей-офф
Мідтьюлланд – КуПС – 4:0
Голи: Букса, 15, Осоріо, 19, Брумадо, 80, 90+1
Бранн – АЕК Ларнака – 2:1
Голи: Мюхре, 20, Торсвік, 90+3 – Ангельскі, 16
Мальме – Сігма Оломоуц – 3:0
Голи: Хакшабановіч, 8, 42, Йонсен, 90+2 (з пенальті)
Шкендія – Лудогорець – 2:1
Голи: Латіфі, 35, Ібраїмі, 60 – Дуарте, 17
Зріньскі – Утрехт – 0:2
Голи: Мін, 39, Йенсен, 85
Панатінаїкос – Самсунспор – 2:1
Голи: Кірьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51
Мідтьюлланд зробив велику заявку на вихід в основний раунд Ліги Європи. Чилієць Даріо Осоріо знову став головним героєм "червоно-чорних" – після того, як вінгер оформив гол+пас в останньому матчі чемпіонату з Вейле, він повторив свій "трюк" в єврокубку. На 15-й хвилині матчу з КуПС він асистував Буксу, а через чотири хвилини відзначився самостійно. Довершив розгром фінів Жуніор Брумадо, який з'явився на полі по перерві.
Фіорентина в меншості розгромила Полісся – автогол Кудрика, непризначений пенальті, червона екс-гравця ПСЖ
Героєм Бранна цього вечора став 20-річний лівий захисник Йонас Торсвік, який з 16 травня не грав через серйозну травму. На 74-й хвилині за рахунку 1:1 він вийшов на заміну, щоб у компенсований час принести своїй команді перемогу.
Мальме після приниження в дербі з Копенгагеном не мав права не перемагати Оломоуц. Сеад Хакшабановіч, який забив три м'ячі в п'яти останніх матчах чемпіонату Швеції, відзначився дублем – матч-відповідь перетворився для шведів на формальність.
Кат Шахтаря Панатінаїкос зміг здобути вольову перемогу над турецьким Самсунспором. Ключовими подіями стали заміни на 59-й хвилині – Руй Віторія випустив на поле капітана Іоаннідіса і новачка Давіде Калабрію. Що цікаво, обидва свої голи греки забили після розіграшу кутових.
