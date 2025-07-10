Ліга Європи, кваліфікація

Сабах – Целє – 2:3

Голи: Шафранко, 3, 18 (п) – Ковачевіч, 7, 48, Хрка, 90+4

Пакш – ЧФР Клуж – 0:0

Шериф – Приштина – 4:0

Голи: Баяла, 11, 9, Баяла, 74, Одеде, 79

Левскі – Хапоель Беер-Шева – 0:0

Спартак Трнава – Гекен – 0:1

Гол: Ньюль, 63

Легія – Актобе – 1:0

Гол: Бічахчян, 25

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Сезон відкривали в Азербайджані, де місцевий Сабах приймав Целє зі Словенії. Вже на третій хвилині господарі змогли відкрити рахунок. Зробив це Павол Шафранко. Слід зауважити, що капітан відзначився з передачі Анатолія Нурієва – колишнього гравця низки клубів УПЛ. Ба більше, він народився в Україні, але завдяки родинним зв'язкам у Азербайджані на міжнародному рівні став представляти цю країну.

Повернімося ж до самої гри, бо там дуже швидко господарі змогли відігратися. Втім, Франко Кавачевічу довелося понервувати, бо спочатку арбітри зафіксували офсайд. Можливо, проблемою став колі екіпірування – у соцмережах уболівальники активно скаржаться, що на загальному плані форми команд зливаються. І справді, ситуацію рятують лише жовті гетри словенців.

Зрештою, футболістам це не заважало. Сумарно вони організували аж чотири голи, згадані Шафранко й Ковачевіч оформили дублі. Слід зауважити, що наприкінці гри на полі з'явився колишній динамівець Кахім Перріс, але він не лише не зміг допомогти вибороти перемогу, азербайджанці взагалі примудрилися пропустити на останній хвилині й програти.

Пакш і ЧФР Клуж зовсім не хотіли нічого вирішувати сьогодні, тож їхня гра завершилася без голів. Усе вирішиться в Румунії. А от Шериф свій повторний поєдинок проти Приштини зробив формальністю. Тираспольці надупевнено розібралися з представниками Косова, відправивши у ворота суперника по два голи в кожному з таймів. Особливо старався Сіріль Баяла. Капітан Шерифа оформив хет-трик, ще один гол додав Одеде – він дуже ефектно перекинув голкіпера. На старті гри проблемою для Приштини стали навіси, після яких вона пропустила два м'ячі. Два інших, наприкінці гри, стали наслідком грубих помилок в обороні. Після 0:4 команді з Косова навіть власні уболівальники навряд чи зможуть допомогти пробитися в наступний раунд.

Також без голів завершили Левскі та Хапоель Баеер-Шева. Два пізні матчі ігрового дня теж не вразили результативністю. Гекен обіграв Спартак Трнава завдяки голу Ньюля, який отримав можливість пробити після низки помилок оборони господарів. Чехи прокинулися аж пі кінець, навіть забили, але красивий гол Бадоло виявився марним через офсайд в одноклубника. Зате не менш розкішний (здається, навіть більш) постріл Вагана Бічахчяна приніс варшавській Легії перемогу над Актобе, тут теж усе вирішив один-єдиний гол.