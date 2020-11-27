Ліга Європи: Фонсека достроково вивів Рому в плей-офф, Рейнджерс втратили перемогу над Бенфікою, злива красивих голів
Завершився четвертий тур групового раунду Ліги Європи. Жорже Жезуш оформив камбек проти Стівена Джеррарда, а українці з Лехом програли Стандарду.
Ліга Європи, 4 тур
Група А
Клуж – Рома – 0:2
Голи: Дебельюх, 49 (аг), Верету, 67
Група В
Дандолк – Рапід – 1:3
Голи: Шілдс, 63 (пен) – Кнасмюльнер, 11, Кара, 37, 58
Нереалізований пенальті: Одува, 50 (Д)
Група С
Байєр – Хапоель Беєр-Шева – 4:1
Голи: Шик, 29, Бейлі, 48, Демірбай, 76, Аларіо, 80 – Шабіро, 58
Ніцца – Славія – 1:3
Голи: Гуїрі, 61 – Лінгр, 15, Олаїнка, 64, Сіма, 75
Група D
Рейнджерс – Бенфіка – 2:2
Голи: Ерфілд, 7, Руф, 69 – Таверньєр, 78 (аг), Піцці, 81
Стандард – Лех – 2:1
Голи: Тапсоба, 63, Лайфіс, 90+3 – Ісхак, 61
Вилучення: Уларе, 45+3 – Црномарковіч, 75
Рома достроково пробилася в плей-офф Ліги Європи, обігравши на виїзді Клуж. Після блідого першого тайму на старті другого римляни відзначилися – Верету допоміг забити відразу після виходу на заміну. Потім Верету реалізував пенальті. Після чотирьох турів у Роми 10 очок, а Клуж, який йде третім, має в активі 4 пункти, але обійти "вовків" не може навіть теоретично через дві поразки в очних матчах.
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Байєр і Славія зробили ще один крок до виходу з групи С. Німці перемогли Хапоель: відзначилися Шік і Бейлі, Єдвай спробував повернути інтригу жахливим пасом супернику на порожні ворота, але Демірбай філігранним стандартом закрив всі питання.
Гол Демірбая зі штрафного:
Славія на виїзді здолала Ніццу: на розкішний гол Лінгра (протягнув м'яч з власної половини та закинув у дальню "дев'ятку") французи відповіли курйозним голом Гуїрі, але Олаїнка та Сіма встановили підсумковий рахунок на користь чехів.
У Байєра та Славії – по 9 пунктів, у Ніцци та Хапоеля – по 3.
Фантастичний гол Лінгра:
Рапід обіграв Дандолк і зберіг шанси на вихід з групи В. Дуже красиві голи забили Кнасмюльнер і Кара. Дандолк досі не набрав жодного очка в Лізі Європи.
Рейнджерс втратили перемогу над Бенфікою та шанс закріпитися на першому місці в групі D. Ерфілд на старті зустрічі вивів шотландців уперед, а Руф у другому таймі подвоїв перевагу точнісіньким ударом у "дев'ятку".
Класний удар Руфа:
Втім, Бенфіка організувала камбек. Спершу Рамос зіграв на добиванні, а потім пройшла ефектна комбінація з голом Піцці. Як наслідок – нічия. Стівен Джеррард і Жорже Жезуш поділяють лідерство у квартеті (по 8 очок).
Лех з двома українцями у складі програв Стандарду. Богдан Бутко вийшов у стартовому складі на правому фланзі оборони та зовсім не вразив своєю грою (з його зони прийшов гол). Дозволяв себе обігрувати, програвав єдиноборства, а його кроси не знаходили адресатів. Бутко отримав одну з найгірших оцінок від SofaScore – 6.2. Василь Кравець вийшов з лави запасних на останні півгодини, однак також ніяк себе не проявив.
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