Ліга Європи, 4 тур

Група А

Клуж – Рома – 0:2

Голи: Дебельюх, 49 (аг), Верету, 67

Група В

Дандолк – Рапід – 1:3

Голи: Шілдс, 63 (пен) – Кнасмюльнер, 11, Кара, 37, 58

Нереалізований пенальті: Одува, 50 (Д)

Група С

Байєр – Хапоель Беєр-Шева – 4:1

Голи: Шик, 29, Бейлі, 48, Демірбай, 76, Аларіо, 80 – Шабіро, 58

Ніцца – Славія – 1:3

Голи: Гуїрі, 61 – Лінгр, 15, Олаїнка, 64, Сіма, 75

Група D

Рейнджерс – Бенфіка – 2:2

Голи: Ерфілд, 7, Руф, 69 – Таверньєр, 78 (аг), Піцці, 81

Стандард – Лех – 2:1

Голи: Тапсоба, 63, Лайфіс, 90+3 – Ісхак, 61

Вилучення: Уларе, 45+3 – Црномарковіч, 75

Рома достроково пробилася в плей-офф Ліги Європи, обігравши на виїзді Клуж. Після блідого першого тайму на старті другого римляни відзначилися – Верету допоміг забити відразу після виходу на заміну. Потім Верету реалізував пенальті. Після чотирьох турів у Роми 10 очок, а Клуж, який йде третім, має в активі 4 пункти, але обійти "вовків" не може навіть теоретично через дві поразки в очних матчах.

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Байєр і Славія зробили ще один крок до виходу з групи С. Німці перемогли Хапоель: відзначилися Шік і Бейлі, Єдвай спробував повернути інтригу жахливим пасом супернику на порожні ворота, але Демірбай філігранним стандартом закрив всі питання.

Гол Демірбая зі штрафного:

Славія на виїзді здолала Ніццу: на розкішний гол Лінгра (протягнув м'яч з власної половини та закинув у дальню "дев'ятку") французи відповіли курйозним голом Гуїрі, але Олаїнка та Сіма встановили підсумковий рахунок на користь чехів.

У Байєра та Славії – по 9 пунктів, у Ніцци та Хапоеля – по 3.

Фантастичний гол Лінгра:

Рапід обіграв Дандолк і зберіг шанси на вихід з групи В. Дуже красиві голи забили Кнасмюльнер і Кара. Дандолк досі не набрав жодного очка в Лізі Європи.

Рейнджерс втратили перемогу над Бенфікою та шанс закріпитися на першому місці в групі D. Ерфілд на старті зустрічі вивів шотландців уперед, а Руф у другому таймі подвоїв перевагу точнісіньким ударом у "дев'ятку".

Класний удар Руфа:

Втім, Бенфіка організувала камбек. Спершу Рамос зіграв на добиванні, а потім пройшла ефектна комбінація з голом Піцці. Як наслідок – нічия. Стівен Джеррард і Жорже Жезуш поділяють лідерство у квартеті (по 8 очок).

Лех з двома українцями у складі програв Стандарду. Богдан Бутко вийшов у стартовому складі на правому фланзі оборони та зовсім не вразив своєю грою (з його зони прийшов гол). Дозволяв себе обігрувати, програвав єдиноборства, а його кроси не знаходили адресатів. Бутко отримав одну з найгірших оцінок від SofaScore – 6.2. Василь Кравець вийшов з лави запасних на останні півгодини, однак також ніяк себе не проявив.

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