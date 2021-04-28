Ліга Європи: фінал турніру планують провести з глядачами
19:10 - Читать на русском
УЄФА розробляє план щодо повернення фанатів на трибуни.
На ключовий поєдинок Ліги Європи УЄФА хоче допустити 10 тисяч вболівальників, повідомляє Sportsmail.
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Польський стадіон Енерга, який прийматиме фінал, розрахований на 41 тисячу місць. Керівники турніру зараз узгоджують такий варіант з владою Гданська. Остаточне рішення буде оголошено 30 квітня.
Нагадаємо, боротьбу за головний трофей нинішнього розіграшу ЛЄ ведуть Манчестер Юнайтед, Рома, Вільяреал, Арсенал.
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