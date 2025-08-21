Ліга Європи, кваліфікація плей-офф

Слован – Янг Бойз – 0:1

Гол: Бедіа, 15

Лех – Генк – 1:5

Голи: Ягелло, 19 – Грошовскі, 10, 25, Хейен, 33, Хьон Гю, 40, Гургул, 48

На 38-й хвилині Хьон Гю (Генк) не реалізував пенальті

Рієка – ПАОК – 1:0

Гол: Менало, 39

Абердін – ФКСБ – 2:2

Голи: Полвара, 61, Соклер, 89 – Бірліджа, 32, Олару, 46

На 38-й хвилині вилучений Чізотті (ФКСБ)

Лінкольн Ред Імпс – Брага – 0:4

Голи: Віктор Гомес, 34, Салазар, 39, 80, Пау Віктор, 90

Слован з Данилом Ігнатенком у складі під проливним дощем програв перший матч Янг Бойз – все вирішив гол Бедіа на початку зустрічі, який був забитий у контратаці після індивідуальної помилки партнера Ігнатенка по опорній зоні Байрича. Що цікаво, за кілька хвилин до цього травму отримав опорник Янг Бойз Даріан Малес – його довелося замінити.

Форвард Слована Барсегян двічі влучив у каркас воріт, а Микола Кухаревич, який вийшов на 70-й хвилині на заміну, мав хорошу можливість зрівняти рахунок наприкінці гри, але воротар гостей Келлер врятував свою команду.

Генк з вражаючою легкістю розібрався в гостях з Лехом. Патрік Грошовскі ще не виходив у стартовому складі Генка в цьому сезоні, але віддячив Торстену Фінку за довіру двома красивими голами. На 38-й хвилині за рахунку 2:1 Хьон Гю не реалізував пенальті, але цей епізод не став переломним моментом для польської команди. Через дві хвилини кореєць виправився і забив з гри. Крім голу і нереалізованого пенальті він також двічі пробив у каркас – і все це в першому таймі.

ПАОК без Деяна Ловрена в складі поступився в гостях Рієці – все вирішив гол Луки Менало після навісу Ніко Янковіча. Тренер гостей Разван Луческу спробував підбадьорити команду замінами, але без особливого успіху.

Абердін зумів врятуватися в домашньому матчі з румунським ФКСБ, який з кінця першого тайму залишився в меншості – Юрі Чізотті був вигнаний з поля за грубий підкат ззаду. Даніель Бірліджа створив обидва голи своєї команди: він асистував (після того, як обіграв двох гравців суперника!), а також забив сам. Однак шотландці також забили двічі – після рикошету та після розіграшу кутового.

