Ліга Європи, кваліфікаційний плей-офф, перші матчі

Лудогорець – Жальгіріс – 1:0

Гол: Татоміровіч, 2 (аг)

Вилучення: Казлаускас, 90+4 (Ж)

Гент – Омонія – 0:2

Голи: Харалампус, 20, Баркер, 76

Аустрія – Фенербахче – 0:2

Голи: Кінг, 8, Дурсун, 89

Вилучення: Гальвао, 83 (А)

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Роман Безус нещодавно перейшов з Гента в Омонію та відразу отримав можливість зіграти проти колишньої команди. Омонія прилетіла в гості до Гента та виграла перший матч. Кіпріоти забили по голу в кожному таймі, а біля власних воріт відіграли на нуль. Безус вийшов на 70-й хвилині.

Ігор Пластун не зіграв за Лудогорець проти Жальгіріса. Українець несподівано залишився в запасі, але це не завадило Лудогорцю перемогти. Болгари забили швидкий гол і домінували протягом всього матчу, завдавши вп'ятеро більше ударів. Втім, мінімальний успіх Лудогорця зберігає інтригу.

Фенербахче після вильоту з Ліги чемпіонів від Динамо мусить проходити кваліфікацію Ліги Європи. Турки здобули виїзну перемогу над Аустрією. Перший гол у зустрічі забив новачок Джошуа Кінг, а подвоїв перевагу Дурсун.

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