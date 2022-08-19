Ліга Європи: Безус допоміг Омонії обіграти колишню команду, Лудогорець без Пластуна впорався з литовцями
Завершується кваліфікація Ліги Європи. Українці прориваються у груповий раунд.
Ліга Європи, кваліфікаційний плей-офф, перші матчі
Лудогорець – Жальгіріс – 1:0
Гол: Татоміровіч, 2 (аг)
Вилучення: Казлаускас, 90+4 (Ж)
Гент – Омонія – 0:2
Голи: Харалампус, 20, Баркер, 76
Аустрія – Фенербахче – 0:2
Голи: Кінг, 8, Дурсун, 89
Вилучення: Гальвао, 83 (А)
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Роман Безус нещодавно перейшов з Гента в Омонію та відразу отримав можливість зіграти проти колишньої команди. Омонія прилетіла в гості до Гента та виграла перший матч. Кіпріоти забили по голу в кожному таймі, а біля власних воріт відіграли на нуль. Безус вийшов на 70-й хвилині.
Ігор Пластун не зіграв за Лудогорець проти Жальгіріса. Українець несподівано залишився в запасі, але це не завадило Лудогорцю перемогти. Болгари забили швидкий гол і домінували протягом всього матчу, завдавши вп'ятеро більше ударів. Втім, мінімальний успіх Лудогорця зберігає інтригу.
Фенербахче після вильоту з Ліги чемпіонів від Динамо мусить проходити кваліфікацію Ліги Європи. Турки здобули виїзну перемогу над Аустрією. Перший гол у зустрічі забив новачок Джошуа Кінг, а подвоїв перевагу Дурсун.
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