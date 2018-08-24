toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ліга Європи: Бернлі поступився Олімпіакосу, Аталанта не зуміла переграти Копенгаген

23 серпня 22:56 187 Читать на русском
Ліга Європи: Бернлі поступився Олімпіакосу, Аталанта не зуміла переграти Копенгаген
Олімпіакос – Бернлі / Twitter

Завершилися чергові матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Бернлі на виїзді несподівано програв Олімпіакосу. У першому таймі суперники обмінялися голами, однак у другій половині зустрічі греки забили швидкий м'яч, а англійці на 60-й хвилині залишилися в меншості.

Представник Серії А Аталанта, маючи тотальну перевагу над Копенгагеном (26:2 за ударами, 11:1 у площину), не зуміла дотиснути опонента. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Базель з Аполлоном видали результативний матч. На дубль Ван Вольфсвінкеля кіпріоти відповіли голами Магліци та Папуліса, а вирішальне слово сказав Джюмарт – перемога Базеля.

Ну а люксембурзький Дюделанж сенсаційно прибив румунський Клуж.

Матчі-відповіді відбудуться 30 серпня.

Ліга Європи: Селтік не впорався із Судувою, Астана і Мітьюлланд не перемогли без українців

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Аталанта – Копенгаген – 0:0

Базель – Аполлон – 3:2

Голи: Ван Вольфсвінкель, 6, 69, Джюмарт, 84 – Магліца, 49, Папуліс, 53

Дюделанж – Клуж – 2:0

Голи: Турпель, 67, Сінані, 80

Олімпіакос – Бернлі – 3:1

Голи: Фортуніс, 19, 60 (пен), Бухалакіс, 49 – Вуд, 33 (пен)

Вилучення: Гібсон, 60 (Б)

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Базель - Аполлон: Четвер 23 серпня 2018

Базель
Матч завершено
3 : 2
Аполлон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Бернлі Бернлі Базель - Аполлон Аталанта - Копенгаген Дюделанж - ЧФР Клуж Олімпіакос - Бернлі Базель Базель Дюделанж Дюделанж Аталанта Аталанта Олімпіакос Олімпіакос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
55
хв
Олімпік
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук