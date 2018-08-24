Ліга Європи: Бернлі поступився Олімпіакосу, Аталанта не зуміла переграти Копенгаген

Завершилися чергові матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Бернлі на виїзді несподівано програв Олімпіакосу. У першому таймі суперники обмінялися голами, однак у другій половині зустрічі греки забили швидкий м'яч, а англійці на 60-й хвилині залишилися в меншості.

Представник Серії А Аталанта, маючи тотальну перевагу над Копенгагеном (26:2 за ударами, 11:1 у площину), не зуміла дотиснути опонента. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Базель з Аполлоном видали результативний матч. На дубль Ван Вольфсвінкеля кіпріоти відповіли голами Магліци та Папуліса, а вирішальне слово сказав Джюмарт – перемога Базеля.

Ну а люксембурзький Дюделанж сенсаційно прибив румунський Клуж.

Матчі-відповіді відбудуться 30 серпня.

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Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Аталанта – Копенгаген – 0:0

Базель – Аполлон – 3:2

Голи: Ван Вольфсвінкель, 6, 69, Джюмарт, 84 – Магліца, 49, Папуліс, 53

Дюделанж – Клуж – 2:0

Голи: Турпель, 67, Сінані, 80

Олімпіакос – Бернлі – 3:1

Голи: Фортуніс, 19, 60 (пен), Бухалакіс, 49 – Вуд, 33 (пен)

Вилучення: Гібсон, 60 (Б)