Ліга Європи, 2-й тур

Група: F

Лудогорець – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Канга, 64

Вилучення: Сісінью, 77 (Лудогорець, друга жовта картка)

Група: E

Марсель – Галатасарай – 0:0

Група: G

Селтік – Байєр – 0:4

Голи: Інкап'є, 25, Вірц, 36, Аларіо, 58, Адлі, 90+5

Ференцварош – Бетіс – 1:3

Голи: Узуні, 44 – Фекір, 18, Вінго, 76 (автогол), Тельйо, 90+5

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Лудогорець з Ігорем Пластуном у стартовому складі приймав Црвену. Гольова засуха у матчі тривала аж до 64-ї хвилини, поки гостей не вивів уперед Канга. На 77-й болгари ще й залишились у меншості – другу жовту картку за грубий фол отримав Сісінью. Зрештою, чисельна перевага суперника так і не дозволила відігратись Лудогорцю, і фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Црвени, яка посіла першу сходинку у квартеті F.

Галатасарай завітав у гості до Марселя. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною – жодного небезпечного моменту. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком на табло. У другому таймі ситуація на полі особливо не змінилась – моментів побільшало, але особливої гостроти не було. Безгольова нічия – закономірний результат такого поєдинку.

Свою другу перемогу у групі G здобув Байєр. У матчі проти Селтіка вони зуміли ще до перерви оформити собі комфортну перевагу у рахунку – відзначались Інкап'є та Вірц. Після перерви "фармацевти" ще й реалізували одинадцятиметровий, зароблений за гру рукою у штрафому майданчику. Після цього шотландці так і не змогли оговтатись, і наприкінці матчу пропустили ще один завдяки зусиллям Адлі. Розгромна перемога Байєра, завдяки якій леверкузенці очолили свою групу.

Ференцварош у рідних стінах приймав Бетіс. У першому таймі команди обмінялися голами – гостей вивів уперед Фекір, а у господарів на 44-й зумів зрівняти Узуні. Невдовзі після перерви "зелено-білі" знову повели у рахунку – автоголом "відзначився" Вінго. На 82-й хвилині на полі з'явився Олександр Зубков, але відзначитись результативними діями та врятувати команду від поразки українець не встиг. Під завісу поєдинку угорці ще й пропустили від Тельйо – 3:1 – впевнена перемога Бетіса, який розділив із Байєром першу сходинку своєї групи.

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