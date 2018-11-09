Ліга Європи: Байєр та Цюріх вийшли у плей-офф, Зальцбург розгромив Русенборг

Відбулися матчі 4 туру Ліги Європи у групах A, B та C. Байєр та Цюріх оформили вихід з групи й інші результати.

У групі А Байєр здолав Цюріх, в іншому матчі Лудогорець та АЕК Ларнака розписали нульову нічию. Байєр та Цюріх гарантували собі вихід з групи.

В групі B Селтік та Зальцбург здолали РБ Лейпциг та Русенборг відповідно. У Зальцбурга 12 пунктів, Селтік та РБ Лейпциг набрали по 6, Русенборг не здобув жодного очка.

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У квартеті C обидва матчі завершились унічию. Зеніт розписав мирову з Бордо, те ж саме зробили Славія і Копенгаген. Лідирує Зеніт (8 очок), у Славії 6, Копенгаген набрав 3 очки, Бордо – 1.

Ліга Європи, 4 тур

Група А

Байєр – Цюріх – 1:0

Гол: Єдвай, 60

Лудогорець – АЕК Ларнака – 0:0

Група B

Селтік – РБ Лейпциг – 2:1

Голи: Тірні, 11, Едуар, 79 – Огюстен, 79

Русенборг – Зальцбург – 2:5

Голи: Адегбенро, 52, Єнсен, 62 – Мінаміно, 6, 20, 45, Гульбрандсен, 37, Ховланд, 57 (авт)

Група C

Славія – Копенгаген – 0:0

Бордо – Зеніт – 1:1

Голи: Камано, 35 (пен) – Заболотний, 72