В рамках перших матчів 1/8 фіналу ЛЄ було проведено кілька зустрічей. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА, 18 фіналу, перші матчі

Барселона – Галатасарай – 0:0

Брага – Монако – 2:0

Гол: А. Руїс, 3, В. Олівейра, 89

Рейнджерс – Црвена Звезда – 3:0

Голи: Таверньє, 11 (пен), Морелос, 15, Балогун, 51

Нереалізований пенальті: Катай, 24 (Црвена Звезда)

У Барселони останнім часом все було прекрасно. Підопічні Хаві Ернандеса вийшли на третє місце у Ла Лізі, розгромили Наполі в 1/16 фіналу ЛЄ, а в 1/8 в суперники випав Галатасарай – причому перший матч був домашнім. Здавалося, що турки не матимуть жодних шансів на Камп Ноу.

Втім, не все сталося, як гадалося. Стамбульський колектив дійсно провів всього 3 негострих удари по воротах, однак і Барса не вразила. Господарі завдали 15 пострілів на 1,61 очікуваних голів, однак відкрити рахунок ніяк не вдавалось. У другому таймі Хаві довелося кинути в бій Дембеле, Обамеянга, Люка де Йонга, Бускетса та Піке, але Галатасарай витримав тиск каталонців. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Виходить, що у п'яти домашніх поєдинках на Камп Ноу у єврокубках Барселона переграла тільки Динамо (та й то непереконливо).

У паралельній грі Брага приймала Монако. Матч виявився максимально рівним, але португальці краще реалізували свої моменти, покаравши суперника за розконцентрацію на початку й завершенні матчу. Господарі вийшли вперед вже на 3-й хвилині зустрічі (відзначився Абель Руїс), а остаточний рахунок було встановлено на 89-й – 2:0 (гол забив Вітор Олівейра).

Найбільш веселий матч відбувся у Глазго, де Рейнджерс зустрічався з Црвеною Звездою. Фортуна здорово посміялася з сербів: у першому таймі команди провели по два голи, однак зарахували тільки голи шотландців – гостям завадили офсайди. Крім того, на 24-й хвилині Катай не зміг реалізувати пенальті.

Як наслідок, на перерву футболісти відпрвавились за рахунку 2:0, а за п'ять хвилин після неї Балогун добив белградців. 3:0! Здається, матч-відповідь вже не потрібен.

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