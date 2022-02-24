Ліга Європи УЄФА, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Наполі – Барселона – 2:4 (2:5 за сумою двох матчів)

Голи: Інсіньє, 23 (пен), Політано, 87 – Альба, 9, Ф. Де Йонг, 13, Піке, 45, Обамеянг, 59

Брага – Шериф – 2:0 (2:2 за сумою двох матчів, 3:2 пен.)

Голи: Медейруш, 17, Р. Орта, 43

Рейнджерс – Борусія Д – 2:2 (6:4 за сумою двох матчів)

Голи: Таверньє, 22 (пен), 57 – Беллінгем, 31, Мален, 42

Бетіс – Зеніт – 0:0 (3:2 за сумою двох матчів)

Наполі у рідних стінах приймав Барселону. На виїзді італійці зуміли втримати нічию 1:1, однак у другому таймі каталонці напрацювали на розгром суперника. Тоді підвела реалізація, однак на стадіоні імені Дієго Марадони у "блаугранас" все пішло, як по маслу.

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Барса відкрила рахунок вже на 9-й хвилині внаслідок прориву Траоре через центрі і передачі під вихід Альби віч-на-віч – 0:1. Ще за 4 хвилини Френкі Де Йонг шедевральним дальнім ударом у дев'ятку подвоїв перевагу гостей. Наполі відіграв один гол з пенальті на 23-й, але перед свистком на перерву каталонці провели третій гол. Його забив Піке.

На 59-й хвилині підопічні Хаві Ернандеса остаточно закрили усі питання щодо переможця. Траоре виконав простріл з правого флангу, а Обамеянг замкнув у дотик – точно в правий верхній кут. Політано на 87-й відквитав один гол, але врятувати італійців від вильоту він вже не міг. Барселона святкує перемогу й впевнено крокує в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У паралельному матчі наш дядько Юра разом із Шерифом намагався пройти Брагу. Вдома тираспольці святкували перемогу з рахунком 2:0, однак на виїзді таку комфортну перевагу підопічні Вернидуба розтринькали за тайм. Вже на 17-й хвилині Медейруш замкнув простріл Рікарду Орти й вивів португальців уперед, а на 43-й все той же Рікі Орта завершив класну комбінацію ударом метрів з 11-ти – 2:0.

Рахунок за сумою двох поєдинків зрівнявся, але забити третій гол господарі не змогли ні в другому таймі, ні в обох овертаймах. Матч перейшов у серію пенальті, в якій гравці Шерифа не реалізували перші три постріли – втім, потім Брага теж не забила двічі. До останнього пострілу команди підійшли з рахунком 2:2, однак Франсішку Моура пробив з "позначки" впенвнео. 3:2 у серії – Брага вибиває тираспольців.

Рейнджерс після виїзної перемоги над Борусією Д з рахунком 2:4 був близьким до того, щоб втратити свій гандикап. Шотландці першими відкрили рахунок у домашній зустрічі (Таверньє відзначився з пенальті на 23-й хвилині), однак гол Белінгема й Малена до перерву вивели "джмелів" уперед. 1:2. Дортмунду залишалося забити один гол, аби зрівнятись за сумою двох матчів.

Втім, на 57-й хвилині Таверньє провів другий гол у ворота німців, а шокована Борусія так і не змогла відійти від його результативного удару. У підсумку, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2. Рейнджерс крокує в 1/8 фіналу.

Бетіс у рідних стінах втримав нульову нічию із Зенітом. Представникам країни-агресора був потрібен всього один гол, аби перевести гру в овертаймі – в компенсований час Чістяков його таки забив. Втім, взяття воріт іспанців скасували через офсайду. Як наслідок, "вердібланкос" пройшли у 1/8 фіналу Ліги Європи.

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