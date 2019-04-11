Ліга Європи: Айнтрахт може повторити рекорд Атлетіко за кількістю матчів без поразок

Німецький Айнтрахт сьогодні може повторити рекорд Атлетіко за кількістю матчів без поразок.

У цьому розіграші Ліги Європи Айнтрахт здобув вісім перемог при двох нічиїх, а почалася його безпрограшна серія ще в сезоні 2013/14. Тоді німці не програли чотири останні матчі турніру, хоч і вилетіли вже в 1/16 фіналу, поступившись Порту за правилом виїзного гола (2:2 в гостях, 3:3 вдома). Таким чином, Айнтрахт має серію з 14 матчів без поразок, передає офіційний сайт УЄФА.

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Таким чином, до рекорду Атлетіко, встановленого в 2011-2012 роках, Айнтрахту не вистачає всього однієї перемоги або нічиї. Якщо ж Франкфурту не вдасться наздогнати і перегнати мадридців, то замахнутися на рекорд може Челсі, який має 13 матчів поспіль без поразок. Серія лондонців почалася з півфіналу у 2013-му і продовжується в цьому розіграші, де команда Мауріціо Саррі видала дев'ять перемог при одній нічиїй.

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Додамо, що у цьому сезоні вже був встановлений один рекорд Ліги Європи, і його автором став Зеніт. Росіяни видали 23-матчеву серію без поразок вдома, що тривала з 2010 року і обірвалася в першому матчі 1/8 фіналу проти Вільяреала (1:3).

Нагадаємо, Айнтрахт сьогодні завітає в гості до Бенфіки в рамках матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Початок матчу – о 22:00.