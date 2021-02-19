Ліга Європи, 1/16 фіналу

Зальцбург – Вільяреал – 0:2

Голи: Пако, 41, Ніньйо, 71

Нереалізований пенальті: Пако, 29 (В)

Лілль – Аякс – 1:2

Гол: Веа, 72 – Тадіч, 84 (пен.), Броббей, 89

Мольде – Хоффенхайм – 3:3

Голи: Еллінгсен, 40, Андерсен, 70, Фофана, 74 – Даббур, 8, 28, Баумгартнер, 45+3

Нереалізований пенальті: Даббур, 63 (Х)

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Після першої змарнованої спроби відкрити рахунок, не реалізувавши пенальті, нападник Вільяреала Пако Алькасер все ж досягнув свого наприкінці першого тайму. Після перерви Зальцбург пропустив ще раз, що мінімізує шанси австрійців перед поїздкою в Іспанію.

Попри помітну перевагу Аякса, саме гравцям Лілля вдалось відкрити рахунок у середині другого тайму. Такий розвиток подій лише розізлив гостей. Нідерландці за лічені хвилини до фінального свистка двома голами переламали хід гри та вирвали перемогу.

Ще у першому таймі Хоффенхайм на правах фаворита зустрічі тричі відзначився у воротах Мольде та вирішив, що доля путівки у наступний раунд вже вирішена. Проте горді норвежці були іншої думки та несподівано зуміли зберегти інтригу у двобої трьома голами у відповідь. Результативна нічия зберігає шанси для Мольде перед другим матчем.

Нагадаємо, матчі-відповіді заплановані на 25 лютого.

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