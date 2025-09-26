Ліга Європи 2025/26, 1-й тур

Астон Вілла – Болонья – 1:0

Гол: Макгінн, 13

Нереалізований пенальті: Воткінс, 68 (Астон Вілла)

Зальцбург – Порту – 0:1

Гол: Вільям Гомеш, 90+4

Рейнджерс – Генк – 0:1

Гол: Хьон Гю О, 55

Вилучення: Діоманде, 41 (Рейнджерс)

Нереалізований пенальті: Хьон Гю О, 45+7 (Генк)

Утрехт – Ліон – 0:1

Гол: Тессманн, 75

Зустріч Астон Вілли та Болоньї була центральною в цей ігровий день. Воно і не дивно – зустріч двох представників європейської топ-5, які ще минулого сезону грали в Лізі чемпіонів. Англійці повели в рахунку на 13-й хвилині: після розіграшу кутового м'яч відскочив до Макгінна, який пробив з лету. Снаряд залетів у ближній кут, а воротар Болоньї не встиг зреагувати через велику кількість гравців перед ним.

Жиру приніс перемогу Ліллю в матчі з Бранном, Стяуа втримала виїзну звитягу над Гоу Ехед Іглз

На старті другого тайму у складі "вілланів" з'явились Воткінс та Санчо. Оллі на 65-й хвилині заробив пенальті. Сам постраждалий взявся пробивати 11-метровий, але жахливо пробив по центру – Скорупскі ногами парирував. В підсумку, англійці перемогли з рахунком 1:0.

Зальцбург та Порту не могли виявити сильнішого аж до самого кінця гри. Попри велику кількість ударів (14 у австрійців проти 15 в португальців) забити вдалось лише одного разу, але гол Раткова скасували через положення поза грою. Але на 90+4 хвилині Вільям Гомеш вирвав перемогу для Порту.

А от гра Рейнджерс та Генка вийшла насиченою на події. Ближче до кінця першого тайму шотландці залишились в меншості – Діоманде отримав пряму червону. А перед перервою бельгійці ще й заробили право на пенальті, але Хьон Гю О не зумів переграти Батленда з 11-метрової позначки. Але кореєць зумів забити після виходу віч-на-віч на старті другої половини. Хьон Гю О забив ще раз, але гол на 70-й хвилині не був зарахований через положення поза грою.

Ліон під кінець зустрічі вирвав перемогу над Утрехтом. Хоча здавалось, що команди розійдуться без голів – тривалий час у них було по 1 удару в площину воріт. Але все змінив Теннер Тессманн, який вийшов на поле на 65-й хвилині, а вже на 75-й забив єдиний гол у зустрічі, і приніс перемогу команді Фонсеки. До слова, екс-наставник Шахтаря отримав "гірчичник" в середині першої половини.

Ліга Європи: порятунок колишньої команди Реброва, бліцкриг кривдника Шахтаря, асист воротаря