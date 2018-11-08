Ліга Європи: Астана здобула важку перемогу над Яблонцем

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи між Астаною та Яблонцем завершився перемогою казахського клубу.

Матч проходив досить рівно. Перші моменти створив Яблонец, але пропустили гості також першими: на 17-й хвилині голкіпер Еріч парирував непоганий удар Йововіча з лінії штрафного, а через хвилину Томасов метрів з 20-ти пробив у відповідь – тепер вже на висоті був чеський воротар. Астана заробила кутовий, Зайнутдінов його подав, а Педро Енріке замкнув – 1:0. Втім, Яблонец швидко прокинувся й створив серію моментів: на 20-й хвилині повз ліву штангу пробив Соболь, Поважанєц на 22-й з відскоку пробив вище, а Лішка на 33-й замкнув подачу зі штрафного – в сантиметрах від площини воріт. Зрештою, тиск вилився у гол на 41-й хвилині: чехи заробили кутовий, Лішка вдарив головою, а Зайнутдінов підрізав м'яч у кут власних воріт – 1:1.

Другий тайм вийшов більш скупим на моменти. На 55-й хвилині міг відзначитись Едуард Соболь, який скористався помилкою захисників у штрафному та потужно пробив – м'яч пролетів повз ліву штангу. Наступний дійсно небезпечний епізод стався аж на 77-й, коли голкіпер Груби парирував класний удар Янги метрів з 20-ти. На 80-й Яблонец мав шанс вийти вперед через штрафний удар, але Поважанєц з непоганої позиції влучив у стінку. В цілому ж, дана половина гри була більше про позиційну боротьбу, навіси, єдиноборства, але не про яскраві моменти – і це грало б на руку чехам, якби їм не була потрібна перемога. Астана ж наприкінці зустрічі змогла зібратися та виграти матч: на 88-й хвилині Томасов прийняв передачу на дальню штангу та скинув її під удар Постнікову, а той з кількох метрів розстріляв ворота – 2:1.

Таким чином, Астана набрала вісім очок та продовжила очолювати групу К. Яблонец з двома очками залишився на останньому місці, маючи тепер суто теоретичні шанси на плей-офф.

Ліга Європи 2018/2019, 4-й тур, група К

Астана – Яблонец – 2:1

Голи: Педро Енріке, 18, Постніков, 88 – Зайнутдінов, 41 (автогол)